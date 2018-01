Juez instruye aprehender a diputado Rafael Quispe

No se presentó ante juzgados porque está en huelga de hambre. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, fue declarado este martes en rebeldía y se instruyó su aprehensión por no comparecer ante el Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia contra las Mujeres, según la decisión del titular de esa instancia, Iván Perales.

Esta mañana el asambleísta opositor debía responder por el proceso que le inició en marzo de 2014 la excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca.

"Ese había sido el delito de hacer reventar la corrupción, ahora estoy en manos del emperador Evo Morales Ayma. O me encierran o me entierran, no me voy a escapar del país ni a Cuba ni a Venezuela", dijo Quispe a radio Erbol.

Actualmente el legislador cumple una huelga de hambre junto con sus compañeros de bancada contra Código de Sistema Penal. Es usado por los delitos de acoso y violencia política.

Quispe involucró a Huanca dentro de los malos manejos que existieron en el Fondo Indígena y ella solicitó la anotación de los bienes del opositor, además se dispuso su arraigo, para que no salga del país.