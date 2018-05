Jueces increpan a Arce por Incahuasi y el caso desvela diferencias en el MAS

El gremio de los jueces de Santa Cruz protestó ayer y desafió al ministro de Justicia, Héctor Arce, a que deje de administrar justicia a través de memorandos y le exigieron respetar su independencia. De esa forma, rechazaron las declaraciones que hizo la autoridad gubernamental al anunciar el procesamiento del juez Alberto Guzmán por fallar a favor de descongelar las regalías de Santa Cruz por el campo Incahuasi.

El conflicto desnudó diferencias entre los ministros de Justicia, Héctor Arce, que desde febrero es delegado político para Chuquisaca, y su colega de Gobierno, Carlos Romero, que ejerce la misma función para Santa Cruz y que cree que los parlamentarios cruceños del MAS actuaron bien al pedir a un juez que se descongelen las regalías.

Políticos y analistas consideran que esta disputa de liderazgos tiene un fondo electoral.

El ministro Arce anunció el martes un proceso penal contra el juez Guzmán Méndez, por desconocer una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ordenar el descongelamiento del pago de regalías del campo gasífero Incahuasi a favor de Santa Cruz.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia de prensa, defendió a los parlamentarios del MAS, como el presidente de la Brigada Parlamentaria, Henry Cabrera, o la senadora Adriana Salvatierra, que presentaron la acción judicial que desencadenó el conflicto.



“Quiero decirles que somos conscientes de que ellos están haciendo lo que corresponde a su mandato. Es decir, defender los intereses de la región como corresponde a su mandato constitucional, su accionar es de buena fe”, manifestó Romero.

Sin embargo, apuntó que “el ministro Arce advirtió al Gobierno que el fallo emitido por el juez va más allá de los alcances de la sentencia” y explicó que, en ese marco, el Ejecutivo le encargó a su colega que accione para que pueda clarificar si fue así o no.

Pese a todo, aseguró que el Gobierno mantiene una decisión firme: dar cumplimiento a las dos resoluciones de la sentencia constitucional y cerrar el debate en torno a los límites y al derecho a las regalías de Incahuasi.

Arce respondió que “Santa Cruz no necesita atropellar procedimientos ni que un juez le haga favores”. Además, se preguntó: “¿Qué pasaría si cada juez dispone lo que quiere y no lo que dice el TCP?” y expresó que, de ser así, “todo el sistema jurídico entraría en crisis... No se está haciendo nada con mala intención hacia Santa Cruz, sino todo lo contrario", aseveró la autoridad en una entrevista con EL DEBER Radio.

Pero el debate se salió de control. Emerson Figueroa, presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, advirtió que “al margen de analizar si Guzmán actuó bien o mal, es un juez y merece respeto”.

El dirigente manifestó que no es la primera vez que Héctor Arce emite sentencia sin proceso.

“En lugar de mantener un plano de objetividad y antes de señalar cualquier situación en contra del juzgador debe garantizarse un debido proceso y luego un análisis legal”. Lamentó que en lugar de esto el ministro hace declaraciones en las que prácticamente sentencia a un juez.

Además, reveló que los jueces denunciaron que “se desmanteló todo el sistema de independencia judicial en Bolivia al destruirse la carrera judicial de los jueces. Ahora nos encontramos en el aire, sujetos a cualquier memorándum de destitución, eso es lo triste, lo hemos denunciado internacionalmente en Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, pidió que se deje de lado “un conflicto creado en una nebulosa del Estado, entre dos departamentos hermanos”, y pidió que el presidente Evo Morales se haga cargo y ponga orden en casa.



El secretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, advirtió que es evidente que detrás de todo esto está el MAS. “¿Arce es cabeza de la justicia en este país, eso nos está diciendo? ¿Un ministro puede decir qué fallos se cumplen y qué fallos no? Él podrá demandar por prevaricato, pedir la suspensión, estar en desacuerdo con el fallo de un juez, pero no pedir que no se cumpla el fallo de un juez”, dijo.



El exministro de Gobierno Hugo Moldiz defendió también a los parlamentarios que presentaron la demanda y apuntó que el juez debía rechazarla porque no tenía competencia.



Sin embargo, expresó que no ve una estrategia detrás de todo esto. “Vivimos un afloramiento de comportamientos de carácter regional, particular, o sectorial que se imponen al interés de toda la sociedad”. Y, en ese marco, admitió que existe “una tensión muy fuerte dentro del MAS, no sé si es división. ¿Qué asambleísta o actor político se animaría a ir contra los intereses de su región?, sería salir de los fueros de la racionalidad y eso representa un problema”, manifestó.



Por ello, el exministro concluyó que hay una tensión política que deberá resolverse “tanto técnica como políticamente”.



El analista Iván Arias consideró que “por supuesto que hay tensiones, presiones y manipulaciones dentro del MAS. Unos que quieren hacer prevalecer su poder y mostrar que mandan y otros que se oponen.

Hay una pugna de posicionamiento, ya están pensando en las elecciones, en los curules”. Gregorio Lanza, otro analista, acotó que el ejecutivo busca impedir que la Gobernación cruceña disponga de más recursos por la proximidad de la elección. Chuquisaca anuncia radicalizar el paro cívico e iniciar bloqueos. En Santa Cruz, los transportistas urbanos y el pesado se ponen en pie de guerra y coordinan con el Comité.