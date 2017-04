Juan Ríos del Prado: “Estamos a cargo del 70% de la calificación de los postulantes”

Es uno de los rectores que incidió en la elaboración del reglamento que servirá para elegir al grupo de los ocho académicos que revisará la hoja de vida de los postulantes a magistrados.



¿Cuál era el peligro de que la universidad boliviana no participara de la calificación a los candidatos, como pareció que ocurriría?

La universidad está fuertemente interpelada por la sociedad. Nos hemos circunscrito internamente a resolver problemas que no abordan sus demandas. Con este marginamiento, la interpelación hubiera sido fuerte, porque se nos está dando la oportunidad de seleccionar a los mejores hombres y mujeres del Derecho, tanto con esta calificación de méritos como con el examen de conocimientos. Estamos respondiendo a las expectativas de la sociedad. Se abrió una pequeña ventanita de credibilidad en que los que se postulan lo harán por un proceso transparente.

Se criticaba que el porcentaje asignado a la producción intelectual era escaso. Se asigna solo cuatro puntos. ¿Se puede modificar?

Quienes van a participar de la comisión de ocho representantes del sistema universitario pueden sugerir que se modifique la tabla de méritos. Lo que habla mejor de un profesional es su producción intelectual.

En eso se resume su compromiso con la academia. Merecía el mayor porcentaje.



Se dan 40 puntos a la meritocracia y al examen escrito. ¿Es excesivo el margen de 30 puntos de la entrevista que será en la Asamblea?

Se nos responsabiliza de 70 puntos sobre 100. El restante es para la Asamblea Legislativa. Si no hubiéramos sido parte de la entrevista como veedores, habría sido un puntaje excesivo. Pero somos parte de la comisión, y ojalá no solo como veedores, que sería lo ideal. Creo que el 70% ya es habilitante y está en manos nuestras.

El reglamento para los ocho exige que sean profesores titulares. La Universidad de El Alto no los tiene.



¿Está en riesgo su participación?

Ellos deberían seguir postulando a su candidato. También es el caso de la Universidad Amazónica de Pando y de la Universidad Siglo XX, que tienen otro tipo de admisión de docentes. Se ha flexibilizado esa posibilidad.



¿Habrá una conferencia de universidades para seguir con la calificación?

Una conferencia debería respaldar lo dicho en esta reunión. Tal vez no se lleve a cabo porque a los estudiantes no les interesa esto que estamos discutiendo.