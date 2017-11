Juan Pari volverá a declarar esta semana sobre el desfalco al Banco Unión

La defensa de Juan Franz Pari aún no recibió una confirmación oficial sobre cuándo será la declaración ampliatoria sobre el caso del millonario desfalco al Banco Unión, del que es el principal acusado. Sin embargo, la Fiscalía anunció que se realizará esta semana y Marco Guía, uno de los imputados, precisó que tiene información de que sería el miércoles o el jueves.

“El 3 de octubre me apersoné mediante memorial ante la comisión de fiscales como nuevo abogado defensor del señor Pari, pidiendo declaración ampliatoria, y aclarando que los familiares no tenían ningún tipo de participación. La idea es aclarar muchos aspectos. Pero desde esa fecha hasta la semana pasada no tuve ninguna respuesta”, manifestó.

Allegados a la defensa señalaron que el exfuncionario del Banco Unión tiene la intención de ratificar que no intervino en el ilícito ningún integrante de la familia, y también aportar más detalles sobre personas que sí operaron junto a él y el Ministerio Público no investiga aún.

El abogado Guía manifestó que en las últimas horas se señaló audiencia para el miércoles o jueves, “pero debo decir que oficialmente aún no recibí ninguna notificación”, ratificó al señalar que hasta hace una semana y media tuvo contacto con el principal acusado del desfalco del Banco Unión. “Sin embargo, también por los medios de comunicación sé que tiene otro abogado, Santos Ramírez (ex presidente de YPFB y sentenciado a 12 años de cárcel por actos de corrupción en esa dependencia estatal). Supe que él lo visitó en la cárcel y que sería su abogado también”, manifestó.

El fiscal Ruddy Terrazas declaró que "Pari pidió su declaración ampliatoria,y será en esta semana pero también se tenía un requerimiento de ampliación para que aclare aspectos del caso", informó en declaración a la prensa.