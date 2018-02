Un audio y documentos, publicados este lunes por la agencia ANF, señalan que, aparentemente, el fiscal Erlan Almanza solicitó al principal acusado del desfalco al Banco Unión, Juan Pari, $us 15.000 y un vehículo Toyota Tacoma a cambio de hacer desaparecer los ocho celulares que están en investigación.

“Sí, me ha pedido un auto. El boludo me dice: 'quiero comprarme un Tacomita', me dice. Ni modo pues, le he entregado y con eso iba a ayudarnos e iba a dejar de joder”, se escucha decir a Pari, según el audio al que tuvo acceso la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Pari sostiene además, que ya había entregado $us 25.000 al fiscal para que lo ayude en el proceso legal que enfrenta. El exfuncionario del Banco Unión también señaló a los hermanos Juan Carlos y William Gott, también procesados por este mismo caso.

Los Gott y el caso Pari:

Este es el extracto de la denuncia de Juan Pari al que accedió ANF.

La tarde de este lunes el fiscal del distrito de La Paz, Edwin Blanco, si bien dijo que esa institución del Estado no iba "a actuar por mero chisme", aceptó que la denuncia de Pari en la que se declara víctima de extorsión estaba siendo procesada por la Unidad de Análisis.

"Tengo entendido que el fiscal (Erlan) Almanza dijo estar dispuesto a someterse a cualquier investigación, pues no teme nada. Asegura no haber realizado ningún acto de corrupción", agregó Blanco.

También te sugerimos leer:

Pari, ex jefe de Operaciones de una agencia del Banco Unión en La Paz, se encuentra preso en Chonchocoro. En septiembre de 2017 salió a la luz pública el desfalco a esta entidad bancaria del Estado. Pari fue acusado de sustraer alrededor de 37,6 millones de bolivianos.