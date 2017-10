Preocupado por la situación que atraviesan sus familiares más cercanos y algunos de sus amigos, Juan Franz Pari, exjefe de Operaciones de la Agencia del Banco Unión, en Batallas, brindó antecedentes y dio detalles del desfalco a esta entidad financiera, delito del que es el principal acusado.

Pari reveló en una entrevista al diario Página Siete que "hay gente que sabía lo que pasaba y que ahora se quieren aprovechar y cagarme a mí todas las irregularidades que hay en el banco con créditos falsos, tarjetas de crédito y otras estafas a la gente".

Desmiente tácitamente que sustraía dinero pegado a su cuerpo o a través de cajeros automáticos, como se dice y que "no hay imágenes concretas que me muestren sacando el dinero en mi ropa... y eso de que dormía en la bóveda, son tonterías, igual que el cuento del brujo. Son para distraer la atención, ese no es el punto, y es para dañar a personas que no tienen nada que ver".



Había gente que sabía lo que pasaba

Pari dijo que aquellas personas a las que han detenido del Banco Unión "tampoco hicieron nada y que él ni siquiera las conoce. "Otros son los que sabían lo que pasaba y están como si nada sin asumir su responsabilidad. Yo estoy aquí para asumir las consecuencias y voy a responder, pero que también lo hagan los demás, los que sabían". "Me preocupa la suerte de mi madre, mi esposa y mis cuñadas, ellas no sabían nada, es una cacería de brujas la que hacen contra mi familia y amistades", añade al mencionado diario.

Indicó que en su primera declaración lo presionaron física y sicológicamente, "hasta ahora no me permiten realizar mi declaración ampliatoria, mis abogados reciben amenazas, al igual que los de mi familia, ¿De dónde las amenazas?, del Gobierno, no pueden venir de la cárcel", enfatiza.