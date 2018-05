José María Leyes aún no fue notificado por el caso 'Mochilas II'

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, no fue notificado oficialmente por el caso 'Mochillas II', una denuncia presentada el jueves (29 de abril) por el Viceministerio de Transparencia ante la Fiscalía, la misma que apunta a empeorar la situación legal del burgomaestre.

La anterior semana, el Viceministerio de Transparencia abrió el segundo proceso por la adquisición de mochilas en China, pero para la gestión 2017. El viceministro Diego Jiménez señaló que la decisión surgió después de verificar que hubo un proceso de contratación similar un año antes del caso que tiene hoy a Leyes con detención domiciliaria.

Los presuntos delitos sindicados son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles a la función.

Mañana tiene audiencia

El abogado Humberto Trigo, en contacto con EL DEBER Radio, anunció que mañana se realizará la audiencia de apelación de medidas cautelares - en el caso Mochilas I -en contra del alcalde que se basa, principalmente, en demostrar que no existen delitos, que el proceso de contratación fue legalmente revisado y que no hay daño económico al Estado porque "no se desembolsó un centavo para esa contratación".

Trigo indicó, por otro lado, que al tratarse de un caso de materia penal la responsabilidad es personal por lo cual se debe identificar a los responsables y dijo que hay más de 15 personas en proceso.

Escucha la entrevista: