El fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, informó este lunes que Jesús Cañisaire suplicó por su vida ante sus victimarios para que no lo maten junto a su novia, Carla Bellot. Incluso, les entregó sus tarjetas de débito, con las claves incluidas.

Este nuevo dato de la muerte de la pareja paceña fue revelado tras la reconstrucción del doble asesinato de Carla Bellott y Jesús Cañisaire.

Blanco indicó que los imputados tenían un doble motivo para llevar a la pareja a la casa de Israel León, en la zona San Simón, de La Paz. Por un lado, los acusados tenían interés en robarles sus objetos de valor y, por otro, tenían un interés sexual en Carla.

El fiscal agregó que pese a la oferta de Jesús por salvar su vida y la de su enamorada, los hermanos Israel y Eliot León perpetraron el hecho.

"Por declaración de los imputados (Jesús) prácticamente habría pedido a esos imputados que no le quiten la vida, es más, al extremo de haber señalado: 'aquí está mi tarjeta de débito, por favor hermanitos saquen el dinero que quieran, no me hagan nada'", informó Blanco.

Cabe recordar que por este caso, los hermanos León, además de su cuñado Renzo Cáceres, están acusados de violación, asesinato y feminicidio.