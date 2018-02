Ivan Canelas hijo, blanco de críticas en redes sociales

Al Director de Redes Sociales del Gobierno, 'un tuit le salió por la culata'.

Iván Canelas Lizárraga fue criticado en Twitter por su desconocimiento o confusión a Javier Torres Goitia Torres, exministro de Salud de Hernán Siles Suazo y columnista de un periódico paceño, con su hijo, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Prófugo de la justicia boliviana, el exministro de Salud de Goni y miembro de gabinete que visibilizó el genocidio de octubre del 2003 tiene espacio para decir lo que quiera en @pagina_siete ¡Es el “totalitarismo” en el que vivimos!”, sentenció Canelas en la red social.

Según la Agencia de Noticias Fides, Canelas se refería a un artículo de prensa escrito por Javier Torres Goitia Torres. No obstante equivocó al acusar al columnista con su hijo, Javier Torres Goitia Caballero, quien efectivamente fue ministro de Salud del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).

Canelas, que es hijo del Gobernador de Cochabamba, fue duramente criticado en las redes sociales y obtuvo, por Twitter, una respuesta del aludido Torres Goitia Caballero: “@ivancanelas yo soy Javier Torres Goitia Caballero fui tu pediatra, conocí a tu padre el trabajaba con Goni en su campaña. Mándale un saludo cordial. Me has halagado con tu error pero cuida de no repetirlo”.

Tras el incidente, el director de Redes Sociales dependiente del Ministerio de Comunicación publicó otro tuit en el que se disculpaba.

"Es fácil confundir a los hijos con los padres, sobre todo cuando éstos se llaman igual y se han dedicado a lo mismo. Lo sé por experiencia propia. Torres - Goitia Torres no tiene la culpa de los crímenes de los que se acusan a Torres Goitia Caballero. Amerita una disculpa", escribió.