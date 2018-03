Investigan el secuestro momentáneo de un adolescente en Bermejo 

La Policía investiga el secuestro de un menor de 14 años en la población de Bermejo, departamento de Tarija, quien luego fue liberado.

Según el reporte de la radio Fides, el hecho ocurrió cuando el adolecente transitaba por la plaza principal de la población y tres personas encapuchadas lo interceptaron para luego llevárselo en un vehículo.

Se conoce que el adolescente es hijo de un comerciante, que además se dedica a la dirigencia deportiva de un equipo de fútbol local.

El padre del menor dijo a los medios que los secuestradores que le pidieron, por teléfono, "colaborar" con 300.000 dólares para la liberación de su hijo.

"Yo mandaba audios y llamaba al mismo número (del que se comunicaron los secuestradores). Quería decirles que sí voy a colaborar, pero entréguenme a mi hijo, sin embargo, ya no me han respondido", relató el padre de la víctima.

Agregó que finalmente recibió una llamada, pero de parte de una persona que se identificó como un cañero. "Me llamó a mi celular, el cañero me ha preguntado si tenía un hijo perdido, yo le dije que sí y él me dijo aquí está, en ese momento hemos corrido (a recogerlo)", señaló.

El comandante de la frontera policial, Grover Mendoza, a tiempo de confirmar el caso, dijo que las investigaciones continúan para dar con los presuntos responsables del hecho.

Todavía se desconocen otros detalles del secuestro, como el hecho de la liberación del menor, a unos 15 kilómetros de Bermejo, sin que se haya concretado la entrega del dinero.