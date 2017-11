Interponen denuncia penal contra 12 personas por el caso Banco Unión

La senadora de oposición, Carmen Eva Gonzales, presentó la mañana de este jueves, una denuncia penal por corrupción pública, contra 12 autoridades del Banco Unión y autoridades financieras del sector Estatal, ante el Ministerio Público de La Paz.

“Como anuncié en la interpelación al ministro de economía (Mario Alberto Guillén), en la Asamblea Legislativa y en vista de que el ministro no respondió de la manera objetiva y satisfactoria el pliego interpelatorio ante un hecho flagrante de corrupción pública, a través del desfalco en el Banco Unión, he presentado una denuncia penal contra autoridades que no cumplieron sus funciones, que han dejado hacer y pasar este hecho”, manifestó la asambleísta.

El memorial presentado, nombra directamente al exministro de Economía, Luis Arce; a la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Lenny Valdivia; al director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Alejandro Taboada; al Contralor General, Henry Ara; al Procurador General, Pablo Menacho; además de los cinco exmiembros del directorio del Banco Unión; al síndico; y a la ex gerente general de la entidad, Marcia Villarroel.