Ingreso de divisas por exportación de gas desciende un 48%

Un 66% de las divisas que recibió Bolivia durante el 2016 provinieron de las exportaciones de gas realizadas a través de YPFB.

Sin embargo, de acuerdo con el último reporte Administración de las Reservas Internacionales, realizado por el BCB, esta fuente de ingreso tuvo una caída de $us 2.864 millones registrado en 2015 a $us 1.503 millones reportados hasta fines de 2016; es decir, cerca de un 48%.

Además, de acuerdo con el D.S. 2830 el BCB, se hizo cargo desde el 17 de agosto de 2016 de la administración de los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos (PIEEH) que, en ese mes arrancaron con un aporte de $us 69,2 millones y, hasta fines de 2016 el valor de este portafolio superó los $us 108, 2 millones.

Este fondo, proveniente de recursos del IDH, se destina para la inversión de las Reservas Internacionales (RIN). De acuerdo con el BCB, la estructura de este portafolio está conformada por un 46% de bancarios, 31% supranacionales (Francia, Corea del Sur, Canadá y Reino Unido) y 23% en agencias.

De acuerdo con el BCB, al 31 de diciembre, las RIN del país disminuyeron en $us 2.974 millones principalmente por el flujo de fondos negativo (en $us 1.794 millones) y el retiro de efectivo (en $us 1.370

millones).