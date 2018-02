Los migrantes bolivianos enviaron más dinero en 2017 con respecto a 2016. Así, pasaron de 291 a 311 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017, cifra que hasta triplica la inversión extranjera directa, según un informe de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En cuanto al origen de los recursos, estos provinieron principalmente de España (32,5%), EEUU (17%), Argentina (14,4%), Brasil (12,3%) y Chile (9,6%).

El informe compara el impacto de las remesas en la economía boliviana. Así, con los datos del periodo abril-junio de 2017, el dinero enviado por los migrantes triplica los ingresos que representa la inversión extranjera directa y el turismo; en tanto que duplica el dinero que genera la exportación de servicios.

Las remesas oxigenan las cuentas nacionales del país fortaleciendo las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia y reduciendo el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, según el economista Teófilo Caballero.

A escala microeconómica, los capitales foráneos mejoran el ingreso del grupo familiar de las personas que se han ido al extranjero, puesto que esos recursos se utilizan en gastos diarios del hogar (alimentación, educación, transporte), mejoramiento de la infraestructura del hogar (ampliaciones, mejoras), pagar deudas con el sistema financiero y, en menor medida, para destinarlo al ahorro familiar.

De acuerdo a estudios que maneja el Colegio de Economistas de Santa Cruz, las familias destinan el 55% de las remesas al consumo y el 45% a la inversión, ahorro, vivienda y estudios.

Las remesas del exterior, según el analista Jorge Akamine, han tenido un impacto positivo en el crecimiento económico en los últimos años y una participación significativa al momento de analizar la macroeconomía.

En cuanto a emisión, llama la atención que Bolivia registra envío de dinero a Perú hasta por $us 6,6 millones en el segundo trimestre de 2017, lo que se puede explicar por la mayor dinámica de empresas peruanas que operan en el país.

Comunidad Andina

Analizando el comportamiento en el bloque regional, Colombia lidera la recepción de remesas con $us 1.359 millones, seguido por Perú con $us 766 millones y Ecuador queda en tercer lugar con $us 699 millones. Así, los países de la CAN vieron crecer sus remesas en 9,5%.