Constitucionalistas y juristas coincidieron en que los integrantes de la Asamblea Legislativa tienen responsabilidad de diversa índole por no cumplir dos fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para cambiar el Código Civil Banzer o elevarlo a rango de ley, pero afirman que este caso complica también a esa instancia judicial y la pone a prueba porque ahora debe demostrar si hará cumplir su resolución, como lo hace en el caso de la reelección presidencial.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Lima, aseveró que “las sentencias del TCP son muy respetadas. La resolución 2417, de reelección del presidente Evo Morales se va a cumplir sí o sí”.

Por ello, Lima aseveró que “lo mismo debe ocurrir con las otras sentencia. Por ello es inadmisible que la Asamblea, con mayoría del MAS, no hubiera cumplido o señale que no acatará una sentencia de este tipo. Dan una señal de que el fallo referido al presidente Morales tampoco debe cumplirse, es intrascendente”.

De la misma forma, el jurista se preguntó por qué el presidente del TCP, Petronilo Flores, “no tomó la iniciativa de hacer que las sentencias de su tribunal se cumplan. Que no lo haya hecho en cuatro meses (el plazo de la segunda sentencia para reemplazar el Código Banzer terminó en diciembre de 2017), es difícil de entender”, manifestó.

Este medio intentó comunicarse tanto con el magistrado Flores como con Gonzalo Hurtado y Orlando Ceballos, pero sus celulares estaban apagados.

El constitucionalista Williams Bascopé recordó que el TCP sentenció que los asambleístas cometieron los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a sentencias constitucionales, y que la instancia judicial incurriría en los mismos delitos si no la hacía cumplir.

Acotó que es “visible la visión partidaria y política que toman algunos magistrados del TCP que salen a la palestra a defender esa aberrante sentencia de la repostulación, mientras que para el Código Civil no dice nada y desnuda ante la sociedad que es un tribunal con simpatías políticas”, aseveró el especialista.

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón manifestó que no ve delitos, sí faltas políticas en el procedimiento de los asambleístas. Consideró que la política no debe influir en la justicia, sostuvo que el Código Civil antiguo sigue vigente, como ocurrió con la Ley del Notariado, por la que siguió un juicio de responsabilidades contra tres exmagistrados del TCP. “No podemos repetir ese mal ejemplo, no hay delito”, dijo.

En la jornada

Silencio

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, manifestó ayer a este medio que el caso es evaluado por abogados, y se excusó de referirse al tema hasta que ese análisis concluya.



Analizan

Mientras tanto, desde el bando opositor, el diputado Wilson Santamaría manifestó que no se genera inseguridad jurídica porque el código sigue vigente, pero aún se analiza el tema.