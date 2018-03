Incautan 35 kilos de cocaína y crack 'Made in Cochabamba' 

Según el reporte de la Policía Militar del Brasil, la droga incautada en Sao Paulo era transportada en paquetes impresos con la inscripción 'Made in Cochabamba'. En el operativo se indica que se incautó 35 kilos de cocaína y crack supuestamente proveniente de Bolivia.



La teniente de la Policía Militar, Larissa Fernanda, que participó en la incautación, detalló que la droga fue hallada el pasado 22 de marzo en el interior de un vehículo marca Gol que tenía como destino el municipio Sumaré, ubicado al sur del distrito federal paulista. "Abordamos el motorizado y encontramos 15 tabletas de cocaína y 20 tabletas de crack", detalló la oficial de la Policía Militar.



Cada tableta equivale a un kilo de droga, especificó la autoridad y dijo que según las primeras investigaciones el cargamento de estupefacientes fue cargado en el Matto Grosso Do Sul, donde habría llegado procedente de Bolivia.



No es la primera vez que en el Brasil se incauta droga con el sello 'Made in Cochabamba', dijo Larissa Fernanda e informó que en el operativo fueron detenidas dos personas que serán sometidas a investigación según informan medios de comunicación del Brasil.