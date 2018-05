Incahausi: el Comité cree que buscan cercenar el territorio de Santa Cruz

"No solo se trata de regalías, sino también de territorios, se tiene que respetar ese tema", así de claro fue el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, al referirse a la polémica instalada por límites entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz y que ha derivado en el congelamiento de las regalías del campo Incahusi, que según un primer estudio encargado por YPFB, está en un 100% en suelo cruceño, algo que los chuquisaqueños no reconocen y por lo que presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"Santa Cruz en un momento cedió territorio en favor de Chuquisaca pero ahora ya no se puede. Ellos (chuquisaqueños) dicen que Incahuasi le corresponde, algo que no es correcto. Es un territorio que quieren cercenarnos", enfatizó el cívico a tiempo de decir que se preparan nuevas medidas para no solo defender el pago de las regalías, sino también, la institucionalidad y legalidad de los pueblos que están en el límite, tal es el caso de Lagunillas, municipio que denunció una 'invasión' de grupos que venían desde Monteagudo para sentar presencia en territorio cruceño.

Esta versión fue confirmada por el periodista Javier Salazar, de radio Mega de Monteagudo, pero precisó que nunca pasaron la frontera, "solo llegaron hasta el cruce de Aratical, que está como a siete kilómetros de distancia de Lagunillas". Esta acción se dio luego de concluida la asamblea en Muyupampa en la que participaron los 29 alcaldes municipales de la región, el Comité Cívico del bloque chaqueño a la cabeza de José Aramayo y la Federación de Campesinos.

Por su parte, Armin Cortez, asesor legal de la Gobernación chuquisaqueña, defendió la postura en entrevista con la red UNO, que dice de que el campo Incahuasi está en su suelo y que se tiene que realizar un nuevo estudio técnico tal y como lo dictó el Tribunal Constitucional ya que "Chuquisaca nació con esas tierras".

Cuéllar entiende que el Gobierno confronta a pueblos hermanos y que "Chuquisaca no tiene nada que perder y por eso insiste; sin embargo a Santa Cruz no se le ha entregado las regalías hace más de cinco meses por lo que se complica la situación económica en muchos municipios.

"Es lamentable que sean políticos los que estén generando falsas esperanzas. Aquellos que estaban con baja popularidad y que están usando este tema para ganar notoriedad, adquiriendo protagonismo enfrentando a dos pueblos hermanos", puntualizó Cuéllar.

Camiri se pronuncia



El Comité Cívico de Camiri emitió un comunicado en el que da su firme apoyo al cumplimiento del dictamen dado por el juez Alberto Guzmán para que se cumpla el fallo de entregar el pago de regalías. "Nos declaramos en emergencia. Rechazamos la abierta y escandalosa injerencia del Gobierno nacional sobre la justicia boliviana que deja desprotegido a los jueces y ciudadanos que no aceptan las políticas confrontacionales", dice parte del comunicado.

La postura del Gobierno



El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que los 30 vértices que Chuquisaca reclama que se definan para establecer su participación en las regalías de Incahuasi, “quedan muy lejos” del campo gasífero y manifestó que no hay ninguna división interna, y la posición unánime del Gobierno se basa en que se deben respetar las sentencias del Tribunal Constitucional.



Explicó que la extensión total de los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz están comprendidos en 120 vértices. “No se realiza un proceso de conciliación sobre 90 vértices que ya tenían límites demarcados. Sí sobre 30 vértices que son los que forman el límite entre Villa Serrano y Pucará. Y sobre ellos, concluido el procedimiento administrativo de conciliación y de delimitación, se concluyó que quedan muy lejos, muy distantes de Incahuasi". /(MT)