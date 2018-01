Hace 1 hora

El Ministerio Público imputó formalmente al excomandante de la Policía Boliviana, general Abel de la Barra, por el delito de uso indebido de influencias tras desplegar un operativo con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en beneficio propio, por lo cual se solicitó su detención preventiva, según revela información a la que accedió ANF.



“La comisión de fiscales requiere a su autoridad aplique una medida restrictiva de la libertad como es la detención preventiva del ahora imputado Abel De la Barra”, se lee en la información que obtuvo este medio de comunicación.



El caso data de agosto de 2017, cuando De la Barra, en su calidad de Comandante de la Policía, habría ordenado a efectivos de la FELCC y personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) un operativo de acción directa para aprehender al ciudadano Antonio de la Fuente y a Johnny Meza quienes supuestamente estuvieron conspirando contra su imagen junto al entonces Director Nacional de Tránsito, coronel Mauricio Rocabado.



Por ese hecho, De la Fuente y Meza fueron procesados, pero no por conspiración sino por delitos de falsedad porque habrían utilizado unas credenciales falsas. Actualmente De la Fuente y Meza están con detención domiciliaria por ese caso.



Ante esa situación, De la Fuente inició una querella penal contra De la Barra porque en aquel operativo el ahora exjefe policial habría utilizado personal de inteligencia para que actúen en su favor.



Por este hecho, De la Barra fue convocado a declarar como sindicado en octubre de 2017, pero no fue aprehendido porque la Fiscalía no encontró indicios suficientes para ordenar tal medida.



Recientemente los fiscales que investigan este caso emitieron la imputación contra el excomandante de la Policía y se espera que un juez atienda el caso y fije fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares.