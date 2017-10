“Impulsamos la apertura de una embajada de Palestina en Bolivia”

Unas 50.000 personas de origen palestino viven en Bolivia. Organizados como colectividad acaban de obtener el reconocimiento de la Confederación Palestina Latinoamericana y Caribeña (Coplac), que se reunió en Managua (Nicaragua) entre el 19 y el 22 de octubre. Con este aval, los palestinos buscan que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) establezca una embajada palestina en Bolivia, medida que tiene respaldo del Gobierno del presidente Evo Morales. Nieto de un inmigrante palestino, el presidente de esa organización en Bolivia, Antonio Jadue, habló con EL DEBER sobre los avances de la demanda palestina a escala global.



¿Qué buscan los palestinos en Bolivia?

Impulsamos la apertura de una representación diplomática permanente para atender no solo los asuntos consulares, sino también las relaciones con Bolivia y el intercambio comercial. Desde hace varios años, el presidente Evo Morales ha respaldado la demanda palestina. Somos la comunidad árabe más grande en el país. Después están los libaneses y los sirios. Coplac es parte de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), por lo que nuestra organización se ha transformado en una embajada de buena fe del pueblo palestino en Bolivia.



¿Cuál ha sido el apoyo del Gobierno de Evo Morales para este propósito?



El respaldo del Gobierno boliviano ha sido muy amplio en este sentido. Estamos buscando que se abra una representación diplomática palestina aquí y una representación boliviana en Ramala, en Cisjordania. Bolivia ya ha reconocido a Palestina como Estado soberano. En América Latina, Colombia, México y Panamá son los únicos países que no reconocieron a Palestina.



Los palestinos han obtenido logros diplomáticos importantes para su reconocimiento como Estado. Estados Unidos e Israel anunciaron su retiro de la Unesco por este aval otorgado a los palestinos. ¿Usted cómo ve esta estrategia?



Palestina es reconocida por gran parte de los Estados en el mundo. Lo que ahora buscamos es que el mundo conozca la catástrofe humanitaria que enfrentan los palestinos producto de la represión israelí. Particularmente en Gaza, que es la cárcel abierta más grande del mundo. Más de 700.000 personas viven allí en un territorio muy pequeño y no pueden salir libremente porque están rodeados por Israel. Unesco y la Interpol ya han reconocido a Palestina como Estado miembro. La causa palestina ha dejado de ser un asunto exclusivamente árabe, ahora se trata de una cuestión de humanidad. Por eso levantamos nuestra voz para decir basta, tenemos derecho a vivir bien como los otros pueblos del mundo.



Hamas y Fatah acordaron recientemente una alianza para administrar Cisjordania y Gaza. ¿Qué implicancia tiene este acuerdo?



Son dos facciones muy importantes del pueblo palestino que se dividieron el territorio para su administración. Hamas, en Cisjordania y Fatah, en Gaza. Con esta tregua se unifica toda Palestina para hacer una lucha unificada y frontal contra nuestros enemigos. Ambos bandos han cedido sus fuerzas y eso fortalece a los palestinos.



¿Usted cree que con Donald Trump, la demanda palestina de establecer un Estado soberano está más lejos de realizarse?



No podemos negar el poder que tiene Estados Unidos en este conflicto y Donald Trump, en particular. Pero este ya no es solo Estados Unidos. Gran parte del mundo se ha levantado contra estas voces que no quieren un Estado palestino. Trump no puede irse solo contra el mundo. No puede decir, si yo no lo quiero, no se hace. Vladimir Putin, de Rusia, ha respaldado la demanda palestina y así muchos gobiernos importantes en todo el orbe. Incluso, en Israel, hay sectores muy importantes que nos respaldan.



¿Cuál es el mayor impedimento para lograr este objetivo geopolítico?

El poder económico que ejerce Israel en las instituciones internacionales. Palestina es una zona estratégica para Oriente Medio.