Imagen muestra cómo tenían a Chacón en una funeraria de La Paz

Una fotografía muestra cómo fue encontrada Carmen del Pilar Chacón Coca, mujer que fue llevada a una funeraria aún estando con vida. Postrada sobre una mesa de madera y cubierta con solo una frazada, así pasó 18 horas postrada, según la fotografía que circula en redes sociales.

La declaración de Antonio Chirinos, gerente de la casa mortuoria, detalla que los familiares "abusaron de su buena fe", porque existía un "compromiso" de que la señora iba a fallecer "de dos a cuatro horas". Niega que se la haya velado, debido a que permaneció en una "sala de descanso".

El 1 de agosto la mujer fue trasladada a la funeraria y recién al día siguiente una de sus amigas se percató que seguía con vida; fue socorrida por la Policía y seis días después perdió la vida. La Fiscalía abrió un proceso de investigación contra los familiares y otros responsables.

"No se ha realizado (la formolización), porque la señora estaba con signos vitales, no se la tocó para nada porque el personal de la funeraria no tuvo contacto con ella", agregó en su declaración el trabajador del negocio.

Existe un contrato firmado por la hija de Chacón con el personero de la funeraria, por 2.000 bolivianos. Antes del traslado de la mujer, los familiares le dijeron al administrador que "el deceso iba a ser irreversible", según su declaración.

La figura penal de la investigación es tentativa de feminicidio. Un juez envió a la cárcel a Claudia A. y Joaquín Barrios Chacón (hijos), a Daniel Terrazas Valderrama (yerno), a Silvia C. Valdivieso Beltrán (familiar) y a Antonio Chirinos, dueño de la funeraria.

Otra de las imágenes del espacio donde permaneció la mujer: