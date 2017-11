Iglesia califica de ‘sabia’ la decisión del TCP sobre los derechos Lgbti

La Iglesia católica calificó de "sabio" el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró inconstitucional parte de la Ley de Identidad de Género.

El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Fuentes, expresó su satisfacción y aseguró que el fallo del TCP determina que el matrimonio es entre varón y mujer biológicamente, en línea con la posición cristiana y de las culturas tradicionales.

Estas declaraciones llegan después de que la ONU lamentara la decisión del Constitucional, que limita derechos de un colectivo.

"El TCP ha definido que el matrimonio se celebra entre varón y mujer biológicamente constituidos. Creo que es una decisión sabia, porque está de acuerdo con la cultura de nuestro pueblo y lo que pensamos los cristianos", afirmó durante la eucaristía dominical. Fuentes aclaró que la posición de la Iglesia no es en contra de la felicidad. “Nos ven como si estuviésemos en contra de la felicidad de los jóvenes, pero es todo lo contrario, la Iglesia no quiere que se dejen engañar por falsas promesas de falsa felicidad porque esos matrimonios de personas del mismo sexo no dan felicidad", dijo, a tiempo de alentar a los jóvenes a encarar formas de vida más saludables y no efímeras.

El TCP declaró la constitucionalidad pura y simple de la frase "cambio de datos de sexo", pero declaró la inconstitucionalidad de la frase que permite el ejercicio de todos los derechos fundamentales a las persona Lgbti, en el marco de la Ley de Identidad de Género.