Huanacuni ve 'inusual' la cita de Mesa y acusa a EEUU de romper acuerdo

"Inusual", esa fue la palabra que utilizó el canciller Fernando Huanacuni para calificar la cita que el expresidente, Carlos Mesa, tuvo con funcionarios de la embajada de Estados Unidos (EEUU) en Bolivia, a la cabeza de Peter Brennan.

El jefe de la diplomacia nacional acusó a la representación diplomática estadounidense de "romper todos los acuerdos multilaterales" y aseveró que el encuentro deja muchas interrogantes que deberán ser aclaradas.

"Ahí surgen muchas preguntas: ¿Presentar para qué? ¿Para una relación de cooperación?, ¿Cooperación para qué? Surgen muchas preguntas, ¿Cuál es el tema que han tratado?. Sale del formato normal de presentación", aseveró Huanacuni en entrevista con radio Patria Nueva.

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que si el acercamiento fue para la presentación de nuevos funcionarios de EEUU, como ayer explicó la embajada, debió realizarse con representantes del Gobierno nacional. "Cualquier tipo de reunión para presentar debe ser a través del Estado. Mesa no es representante nacional, no es parte del Gobierno, no está tratando temas de cooperación", manifestó.

Sobre la acusación del también vocero de la causa marítima, de espionaje, Huanacuni dijo: "el señor Mesa, que parece que está caracterizando un apoyo de Estados Unidos, el hecho que hable de espiar significa que era secreto, y eso está al margen de lo diplomático y formal".

"Nosotros tenemos protocolos bilaterales, diplomáticos, que si se requiere presentar a diplomáticos o funcionarios, es a través de Cancillería. No puede ningún encargado de Negocios reunirse con particulares, debe tener reuniones oficiales con sus pares, con autoridades del Gobierno", insistió el canciller.

Concluyó señalando que el encargado de Negocios de EEUU cesante, Peter Brennan, "ha cometido muchos errores diplomáticos y nosotros estamos haciendo las representaciones diplomáticas", ratificando que incurrió en injerencia. Sostuvo que el nuevo representante, Bruce Williamson, " tiene que regirse dentro de los marcos internacionales".