Hoy concluye evaluación de méritos a postulantes al TCP y TSJ

Esta jornada la comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluirá la evaluación de los méritos de 159 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y 110 al Tribunal Constitucional Plurinacional. El viernes se realizará la prueba escrita.

La oposición sostiene que la mayoría de los aspirantes acumula puntajes mínimos, mientras que el Movimiento Al Socialismo (MAS) advierte nuevos intentos de sabotear el proceso, según dijo la diputada Susana Rivero.

"La mirada de la oposición de este proceso, en general desde el primer día, es negativa, saboteadora e imprecisa, tenemos muy buenos perfiles; primero decían que no se iba a presentar nadie: se han presentado más de 400 profesionales bolivianos en el proceso; después decían que a todos les iba a ir mal, que no iban a llegar ni a 20: tenemos postulantes que no sólo pasan de 20, sino que se acercan a 40", explicó la asambleísta oficialista.

Los datos detallan que la etapa "meritocrática" se subdivide en tres etapas: la primera es la evaluación curricular, que concluye hoy, la segunda es el examen escrito, que será el viernes 18 de agosto, y la tercera es la entrevista.

Respecto al examen escrito, se sostiene que el Sistema Universitario entregará la batería de preguntas horas antes de la prueba, pero que en caso de que durante el sorteo se encuentre una pregunta muy fácil, la misma será reemplazada inmediatamente.

Datos que maneja la oposición: