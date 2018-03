Miguel Ruiz (44), dirigente de la Central Campesina Cordillera y miembro de Control Social del municipio de Cabezas (Santa Cruz), oficializó su denuncia ante la Fiscalía Departamental por racismo y discriminación contra la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 'Bartolina Sisa', por obligarlo el sábado pasado a usar manta y pollera, vestimenta típica de la mujer del occidente boliviano.

"Las señoras 'bartolinas' aprovecharon que yo organicé un taller sobre la socialización de revocatorio y con mentiras aprovecharon para hacerme quedar, me agredieron, me gritaron y me obligaron a ponerme manta y pollera, para luego sacarme a la calle", aseveró el representante en contacto telefónico con EL DEBER.

Explicó que llegó a usar ambas prendas por cerca de unos 20 minutos e identificó a la dirigente Gueisa Gallardo, por ser quien promovió que reciba ese "castigo". "Ella encabezó este acto de discriminación y racismo", manifestó Ruiz.

Hace algunos días la dirigente de las mujeres campesinas sostuvo: "Sé que vamos a salir en las redes sociales y en los medios, pero no nos interesa porque hicimos lo correcto. Le pusimos pollera para hacernos respetar y no con intención de ser discriminadoras", alegando "defensa del alcalde" oficialista.

El representante de la Central Campesina aseguró que pese a ese acto de "amedrentamiento", no se detendrá en la búsqueda de la destitución del burgomaestre, a quien acusa de "malos manejos y hasta corrupción".

"Se ve el tema de abuso de poder, se han entrado a tierras fiscales los servidores públicos cuando deberían beneficiar a los campesinos (...) Yo sentí lo peor, pensé que me iban a matar porque estaban furiosas, pero también sentí mucha frustración", concluyó.