Hijo de Albarracín denuncia 'guerra sucia' de la Policía

El comandante de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, le recordó este viernes a Franco, hijo del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, que tiene un antecedente por un hecho de tránsito de hace cuatro años y que en su momento se accedió a cancelarlo. Según el jefe policial, Franco (que el miércoles fue alcanzado por una granada de gas, lanzada por un policía) atropelló a una cabo en 2014.

"El señor Franco Albarracín atropelló a una cabo de policía, que se encontraba cumpliendo servicio en el Obelisco de la ciudad de La Paz, causándole lesiones en su humanidad, donde la Policía ha actuado con un criterio muy amplio sobre aquellas circunstancias e incluso se ha emitido a una cancelación de antecedentes en su oportunidad", aseveró el titular.

Mendoza calificó como un "accidente" que una granada de gas lacrimógeno impactara en la humanidad del abogado, ratificando que ya solicitó un informe detallado sobre el hecho.

Por su lado, el joven profesional, a tiempo de publicar un certificado de antecedentes en el que no figura ningún registro, sostuvo: "La Policía en lugar de investigar el atentado en mi contra optó por la guerra sucia, inventándose delitos".

"Ruego al comandante de la Policía que pare con la criminalizacion y la persecución en contra de mi persona", agregó Franco, que recibió seis días de baja médica producto del impacto que recibió en cercanías a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Mendoza aseveró que durante las protestas en respaldo al No del 21-F "existió una provocación innecesaria por parte de los manifestantes (...). Nosotros no vamos a agredir a nadie. Son armamentos no letales, ha habido exagerada provocación, insultos", justificó.

Más temprano el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de "ocioso" el debate, señalando: "No tengo nada que temer, estoy convencido que eso solo es darle un show de teatro, a mi no me gusta hacer política de esa manera, es solo un protagonismo mediático".

