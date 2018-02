El todavía canciller de Chile, Heraldo Muñoz, confirmó su asistencia en calidad de "asesor" a las audiencias orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

"Participaré con toda mi energía hasta el final de los alegatos orales", aseveró el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, que cesará sus funciones el 11 de marzo, con la posesión de Sebastián Piñera.

Está previsto que las argumentaciones verbales tengan lugar entre el 19 y el 28 del siguiente mes. Se trata de la fase final previa a un veredicto, tras agotarse la presentación de argumentos escritos.

En entrevista con revista Caras, el titular de Relaciones Exteriores explicó: "Conozco a todos los abogados nacionales e internacionales y he estado en los detalles del caso durante cuatro años. Tenía listas mis vacaciones, pero todo por la patria".

Muñoz agregó que "no podía decir que no cuando se trata de un tema de Estado (...) Después ya no queda más que esperar la sentencia de la Corte que puede demorar entre cuatro y seis meses".