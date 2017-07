Héctor Arce Zaconeta: “No le temo, en absoluto, al voto blanco o nulo”

El ministro de Justicia considera que existen sectores que intentan hacer ver las elecciones judiciales como un plebiscito para medir el respaldo al Gobierno y también critica a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por no participar del proceso.



¿Cómo ven el proceso de la preselección judicial?

Este es un proceso extraordinariamente serio, como nunca se ha dado en el país, hasta donde sabemos siempre se han dado procesos de selección de autoridades por vías menos participativas y democráticas, y con procedimientos más cerrados. Hay que esperar qué es lo que ocurra, es muy lamentable la actitud de la UMSA, particularmente del doctor Waldo Albarracín, no puede descalificar el proceso antes de que comience.

Albarracín anticipa que se podría dar un escenario como en 2011, donde los votos nulos y blancos fueron más que los válidos. ¿Cree que eso sea posible?

Aún no se ha elegido a nadie, se está haciendo un proceso de preselección, ha quedado una cuarta parte de los postulantes, no se puede descalificar a priori este proceso, hay grandes profesionales que no merecen eso. Lo que puede hacer la universidad es no negar su participación, negar su concurso a este tema que necesitaba la ayuda de todas las instituciones y el avizorar que es lo qué va a ocurrir, es un despropósito, es una traición a la administración de justicia.



Lo que quieren algunos es deslegitimar esta elección, tratar de convertirla en un acto refrendatario contra el Gobierno nacional, todo a costa de la justicia y eso es algo muy grave, eso se puede entender de sectores recalcitrantes, pero no de defensores de derechos humanos, de académicos, que descalifican antes de que comience el proceso.



¿Cómo califica las preguntas que se realizaron a los postulantes?

Entiendo que el sistema universitario hizo las preguntas. No me parece correcta una pregunta tan simple como la que hicieron sobre la corrupción, pero se entiende que hay preguntas sencillas, medianas y fuertes, es como parte de un equilibrio, presumo que fue algo de eso, pero tiene que haber un equilibrio y razonabilidad.



¿Le teme a que gane el voto blanco o nulo?

No. Yo creo que cada quien tiene que hacer su tarea para la construcción de las autoridades de justicia. El pueblo es quien tiene que ejercer su derecho, no le temo, en absoluto, al voto blanco o nulo y sabemos que hay intenciones de sabotear el proceso, pero nosotros tenemos confianza en el pueblo, porque es el mismo pueblo para el que será esa administración.



¿Qué debe esperar la población después de las elecciones judiciales?

La revolución de la justicia pasa por muchas cosas, uno de ellos es el elemento humano, el más importante, se debe elegir a todas las autoridades de la administración de justicia en base a la meritocracia, pero también necesitamos nuevas normas, nueva infraestructura, no es posible que el presupuesto sea tan bajo, necesitamos tecnología y un nuevo modelo de gestión. Se están eligiendo a vocales, pero en algunos casos no a los mejores. Hay que dignificar la administración de justicia.