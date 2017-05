Hay un precandidato judicial; Mary Carrasco está en trámite

Después de 10 días de lanzarse la convocatoria para la inscripción de precandidatos al Órgano Judicial, ayer se presentó el primer postulante al Tribunal Supremo de Justicia. Se trata del abogado y capitán retirado de las Fuerzas Armadas Omar Durán Rojas, que entregó sus documentos a la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Durán dijo que se presentó a la convocatoria con el ánimo de cambiar el rostro de la justicia, pese a que varios magistrados que fueron elegidos en los comicios de 2011 están enjuiciados.

Según la convocatoria, la inscripción de candidatos concluye el viernes 26 y las elecciones se celebrarán el 22 de octubre.

La exsenadora Sandra Soriano (MAS) mencionó que el principal problema que enfrentan los postulantes consiste en adjuntar la documentación requerida. Recordó que para las elecciones de 2011 también había un solo candidato para el décimo día de la convocatoria.

Apáticos



Pero el optimismo de Durán por cambiar el rostro de la justicia no es compartido por otros abogados que son conocidos en los estrados judiciales y que trabajaron en varios casos. Eso sucedió con el abogado Freddy Panique, que estuvo como abogado de Derechos Humanos en la primera parte del juicio contra Leopoldo Fernández.



“Me hubiera gustado presentarme, tengo los méritos por mis 35 años de ejercicio profesional, pero no estoy dispuesto a ser maltratado por personas que ni siquiera conocen el estado de la justicia; está claro que hay injerencia del Gobierno, si no, pregunten a los magistrados elegidos que están enjuiciados”, dijo Panique.



Andrés Zúñiga, también abogado con especialidad penal y que fue defensor del colombiano Pacho Cortez, descartó la posibilidad de presentarse porque “no es tiempo”; en su opinión, deben presentarse las personas que acumularon experiencia en todos estos años y que pueden aplicar justicia porque el corolario del desempeño judicial siempre será el ser magistrado.



El abogado Ángel Mercado, también conocido en el ámbito judicial paceño, principalmente por casos en el área penal, expresó que los futuros candidatos deben ser los abogados más connotados, pero que las circunstancias impiden que se presenten.

Posible postulante

La abogada Mary Carrasco abrió la posibilidad de presentarse como candidata al Órgano Judicial. Afirmó que recibió la invitación de algunas organizaciones, a las que no identificó, para presentar sus documentos, pero advirtió que es “una decisión personalísima que la tomará más adelante”.

Mary Carrasco es conocida porque fue abogada del vicepresidente Álvaro García Linera cuando fue procesado por terrorismo; es también asesora de las víctimas de Porvenir en el juicio contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández.