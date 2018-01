Hace 11 años que no se corta el pelo y la llaman Rapunzel

La adolescente Abril Lorenzatti decidió no cortarse el pelo nunca más luego de una visita a la peluquería que le dejó un look desgradable, muy parecida a Matilda. Hace 11 años que no se corta el pelo y la gente la llama la Rapunzel argentina, porque mide 1,55 metros.

"Tengo que recogerlo cuando subo escaleras porque puedo llegar a tropezarme. Y si estoy bajando, alguien puede pisarme las puntas. Además, cuando hay mucho viento tengo que mantenerlo bien ajustado sino se hace incontrolable", manifestó.

La argentina, además de conseguir un sobrenombre, también logró ser registrada en el libro de Guinness World Record por ser la adolescente con el cabello más largo del mundo, según el sitio en internet de Guinness Record.

La chica de pelo largo cuida su pelo lavándolo permanentemente con champú y crema de enjuague.