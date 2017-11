Gonzales: 'No podemos limpiarnos la boca antes de comer'

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo hoy que "mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie no podemos hacer otra cosa, es decir, no podemos limpiarnos la boca antes de comer, es decir, tenemos que esperar".

Esa fue la reacción de la autoridad al ser consultado sobre la campaña que el MAS inició a favor de Evo Morales para las elecciones de 2019. "Nosotros no podemos en este momento fijar una posición, ese es nuestro razonamiento y posiblemente producto de esto que están escuchando y viendo, digan hay personas que están opinando diferente", dijo.

Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo: "dicen que Evo no va a continuar; hermana, hermano, nuestro presidente, en su derecho constitucional, nuevamente va a pedir el voto de la gente y la gente nuevamente le va a dar su voto con su conciencia y su corazón".

Gonzales fue un tanto más cauto e instó a esperar el veredicto del Tribunal Constitucional sobre el recurso que interpuso el MAS para que Morales pueda buscar otra reelección. La oposición señala que se pretende vulnerar la Constitución.

Sin embargo, García Linera incluso trazó parte de la campaña oficialista de cara a las elecciones dentro de dos años. "Hay que ir preparando la campaña para el 2019. Entrar en campaña de forma sacrificada, ir a las casas, a las comunidades y si alguna persona se ha dado la vuelta hay que ir a convencerle", acotó en la víspera durante un acto en Santa Cruz.