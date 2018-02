El presidente del Senado afirma que existen 18 meses antes de ir a las urnas y que existe el convencimiento de que el fallo constitucional es legal. Afirma que el presidente fue engañado con el caso Zapata y dijo que hubo una operación de prensa.

¿El paro medirá las fuerzas políticas del MAS y los opositores?

No, nosotros no lo vemos así, hubo preocupación cuando se realizaron protestas por el código penal, en ese momento había tensión, ya cuando pedían la abrogación ahí sí parecía que había una creciente tensión social y que empezaron a manifestarse contra la repostulación de Evo, pero cuando abrogamos la ley esa gente se desmovilizó, es decir, lo que estamos viendo ahora es una disputa territorial, dices que quien muestre más músculo, ese será el camino que va seguir el país, no veo que será así, yo sigo creyendo que existe un voto durísimo contra Evo y a esos no los vas a convencer así les regales auto y casa, ese 30 por ciento no votaría bajo ninguna circunstancia por Evo, es un hecho; por otro lado, el MAS tiene su voto duro del 40 por ciento, es un voto que pase lo que pase va a responder a Evo; esa gente que está al medio, que le dio dos tercios, que le permitió ganar el 2005 con el 54 por ciento, ese es el escenario que podríamos decir, en este momento o en los próximos 18 meses, está en disputa, entonces es el punto sinceramente.

¿Entonces de qué se trata esta pulseta política?

Siempre hubo una pulseta, siempre tuvimos estos escenarios donde se confrontan visiones de país, el otro día escuché la versión de que volvimos al empate catastrófico, no creo; lo que pasó el 21 de febrero cuando el 51,3 por ciento dijo que no estaba de acuerdo con Evo y el 48,7 dijo sí, el no ganó eso es incuestionable, pero no es que la sociedad que sería ahora el 80 por ciento esté contra nosotros, nosotros no vemos eso, nosotros creemos que hay mucha gente que vota por un candidato y Evo Morales no es candidato, las elecciones serán en 18 meses, ahí veremos una pulseta, ahora no.

¿Fue un error del presidente hablar del menor y de Zapata en semejante campaña en 2016?

Creo que es prematuro juzgar y hacer una evaluación pero yo creo que una de las cosas que puedo decir del presidente es que es una persona sincera y franca, en ese momento él transmitió, manifestó lo que luego fue producto de un engaño. Él lo confesó de manera abierta, él dijo lo que le fueron contando, él había confiado en estas personas y eso es lo que fue a manifestar en su momento, él no hizo un cálculo de decir ‘cuánto me puede afectar electoralmente, me conviene o no’, no, el presidente fue víctima de un engaño de parte de una persona inescrupulosa que le hizo creer un montón de cosas y creyó ingenuamente, creo que eso fue lo que sucedió. No creo que se pueda atribuir exclusivamente al presidente todo, habrá la oportunidad de revisar la forma en la que se manejó, la forma, diríamos, orquestada, todo esto no fue casualidad, definitivamente fue, cuando menos una muy bien afinada operación de prensa que daba pie a cualquier cosa que alimente la fantasía antes de tratar de llegar la verdad y la experiencia muy concreta es que a los tres días que salió la denuncia con un certificado que acreditaba el nacimiento de un hijo, personalmente en el hospital de la Mujer pudimos obtener el certificado y vimos que ese certificado, nadie lo publicó. Año y medio después se supo todo.