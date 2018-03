‘Goni’ reaparece en una corte en la que 10 jurados prometen “aplicar la ley”

Lejos de la contextura física que quedaba en la memoria de los bolivianos luego de que ese hombre abandonó la presidencia de Bolivia el 17 de octubre de 2003, abordó un helicóptero que despegó del Colegio Militar, en La Paz, e inició un viaje a Estados Unidos que hasta el momento no tiene pasaje de retorno, este lunes reapareció el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con la carga del tiempo sobre su físico y en una corte cuyos jurados manifestaron ante el juez que están dispuestos a hacer justicia a ciudadanos bolivianos.

Caminó lentamente hacia la corte de Fort Lauderdale, al norte de Miami en el estado de Florida, cargando con el peso de sus 87 años en el físico, pero también con el de un juicio civil inédito en ese país, que familiares de víctimas de los hechos de octubre instauraron en su contra por la muerte de ocho personas y demandan un resarcimiento económico.

Sobre sus espaldas está la posibilidad de que se aplique la ley federal estadounidense para hacer justicia con ciudadanos de un país, Bolivia, que “nada tiene que ver” con el suyo.

También compareció ante la corte el exministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín. A ambos se los responsabiliza por la muerte de 68 personas en 2003, mientras que otras 400 resultaron heridas, según familiares de las víctimas, durante las protestas contra el proyecto que promovía el Gobierno boliviano de exportar gas a través de Chile.

En su reporte a la Red UNO, el periodista boliviano Marcelo Paredes relató que dentro del juzgado, el exministro fue más activo, conversó, hasta bromeó y rio con sus abogados. En cambio al exmandatario, quien llegó a la cita acompañado por su esposa, Ximena Iturralde, se lo vio muy cansado, e incluso dormitaba por algunos momentos mientras que sus abogados se esforzaban por mantenerlo atento a la audiencia.

La primera tarea de la corte fue la designación de jurados, que se eligieron entre al menos 50 postulantes. El juez federal James Cohn y los abogados de ambas partes les preguntaron a los posibles miembros del jurado sobre su conocimiento del caso para asegurarse de que serán imparciales, reportó AFP.

Lo ideal, era que supieran lo menos posible.

Al final, tras al menos cinco horas de audiencia, se conformó un equipo de 10 jurados: Uno de ellos es hispano, tres americanos y seis afroamericanos estarán en el panel, hecho que llamó la atención de las partes.

AFP reportó que el abogado de los demandantes les preguntó si serán capaces de aplicar la ley a pesar de que la mayoría de los testimonios provendrán de bolivianos que no tienen vinculación con Estados Unidos. Todos dijeron que sí.

El equipo que defiende a los exfuncionarios preguntó a los posibles jurados si habían participado en protestas y si formaban parte de alguna agrupación que buscara un cambio social. También les advirtió que los testimonios pueden ser emotivos y que las declaraciones de las víctimas provocarán empatía.



Uno de los abogados les preguntó, refiriéndose a los demandantes: "¿Serán capaces de verlos en la cara y enviarlos de nuevo a su casa, con nada?"

Varios potenciales jurados se excusaron diciendo que les será difícil escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas sin inclinarse a favor de ellas.

Contenido



La demanda sostiene, reportó EFE, que “meses antes de la violencia, los dos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir la oposición política”. Además de las muertes, señala, "se disparó a más de 400 civiles desarmados que resultaron heridos".



El primer debate se generó apenas comenzó la audiencia que se inició puntualmente, a las 9:10 (hora local).



La discusión entre partes fue acalorada debido a que los demandantes pidieron poder hablar con la prensa.



La defensa señaló que hacen comentarios malintencionados. El juez Cohn, quien señaló que será "un juicio interesante", reiteró que ninguna de las partes podrá dar declaraciones a la prensa, al señalar que eso sería un "error" al recordar que el "juicio es público" y que, en aras de la justicia, el proceso será "en la corte y no en los medios".



El juez estableció también que las partes no pueden comunicarse entre sí bajo ninguna circunstancia.

Ni abogados, ni acusadores ni los implicados podrán hablar.



Los acusados no estaban obligados a comparecer ayer en el tribunal por tratarse de un juicio civil, que determinará si ambos deberán indemnizar a las familias de las víctimas.



La abogada de la acusación Beth Stephens, del Centro de Derechos Constitucionales de la Universidad de Harvard, señaló a EFE que durante el proceso estarán presentes familiares de los demandantes, que representan a ocho de unas sesenta a ochenta víctimas de los disturbios de 2003, que responsabilizan de las muertes a las dos exautoridades.



El corresponsal de la Red UNO ponderó el hecho de que la seguridad para ingresar al edificio es muy estricta, y que la jornada de ayer se observó el ingreso de familiares de las víctimas, muchas de ellas mujeres de pollera. Sin ser abogado, es imposible ingresar con teléfonos celulares, mientras que las computadoras portátiles son revisadas con rigurosidad.



A partir de hoy, ambas partes se verán frente a frente, para escuchar los testimonios de los testigos de la parte acusadora, el juez señaló que el resultado se conocerá en cinco semanas.

La protesta llamada guerra del gas



Como la “guerra del gas” se conoce la insurgencia popular que derrocó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y, con ello, cerró una época de gobiernos neoliberales en Bolivia y dio paso al movimiento indigenista encarnado por Evo Morales.



El descontento contra "Goni", quien en su primer mandato (1993-1997) privatizó empresas estratégicas del Estado, se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos en su segundo periodo, que duró solo un año y acabó el 17 de octubre de 2003. Ese día, los vecinos de El Alto se rebelaron contra el proyecto de exportación de gas.



El gobierno sacó tanquetas militares a las calles y ordenó reprimir. Según el CCR, "en total masacraron a 58 ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de las comunidades indígenas aymaras".

Sánchez de Lozada -quien hoy tiene 87 años- dimitió y huyó hacia Estados Unidos, ante un panorama que colocaba a Bolivia a las puertas de una guerra civil. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa, con lo que se abrió un nuevo ciclo en la historia de Bolivia. / EFE

Protección de víctimas

Estatuto

La demanda civil se basa en el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros (ATS por sus siglas en inglés) y en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA).

Violación

La primera permite a un extranjero iniciar un juicio civil contra otro en tribunales federales estadounidenses por un delito cometido fuera de ese país si ese delito es una violación de las leyes de la nación o de un tratado específico del que Estados Unidos es signatario.

Demanda civil

La segunda hace posible la presentación de demandas civiles en cortes estadounidenses en contra de personas acusadas de haber cometido o auxiliado e incitado actos de tortura o ejecución extrajudicial.

Expertos

Para políticos y analistas es posible que si este proceso sale con resultado negativo para el expresidente, sea el inicio de su proceso de extradición.