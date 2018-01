Gómez dice que Evo tiene alma de dictador y revela que le ofrecieron 7 cargos 

El periodista Andrés Gómez en respuesta al presidente Evo Morales le dijo que tiene "alma de dictador" y reveló que el Gobierno le ofreció al menos en siete oportunidades diferentes cargos entre diplomáticos y puestos en la administración pública en el país. Después que respondió en idioma quechua al presidente Morales en su cuenta de Twitter, Gómez publicó en las redes sociales una carta más extensa en la que relata las veces que rechazó propuestas laborales que le hicieron funcionarios del Gobierno.

El Mandatario se refirió a los periodistas Gómez y Mario Espinoza en una rueda de prensa en Palacio, los cuestionó por el contenido de sus mensajes críticos al Gobierno. Respecto al exdirector de Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol) sugirió que parecía un "resentido" y que por sus mensajes también parecía que había perdido su identidad campesina. Gómez es oriundo de la localidad de Pocoata, en Potosí.

Gómez no dudó en responder. En su carta dice que lo conoció en 1995 cuando le hizo una entrevista biográfica, pero que no cultivó ninguna amistad porque esta tiene valores de lealtad, consecuencia, sinceridad, principios, "no de complicidad ni de contubernio". Asegura que Morales recurre a decir que fue su amigo para mostrarlo como un "resentido", porque además no obtuvo cargos en el Gobierno, por lo que citó una lista de las veces que diferentes voceros, y funcionarios le ofrecieron puestos incluso el propio Presidente.

Aseguró que entre los que le hicieron propuestas estuvieron el exasesor del MAS y del Gobierno, Walter Chávez, también José Alberto Gonzales y Julio Peñaloza. Recuerda que en julio de 2007, "el mismo Evo Morales en visita a Erbol, en un acto de aniversario de la institución, me ofreció irme con él a Palacio; tampoco acepté".

Respecto a la acusación de que en sus mensajes de Twitter miente, Gómez respondió con una serie de preguntas: ¿Acaso yo prometí respetar el voto popular? ¿Acaso yo negué hijos? ¿Acaso inscribí un hijo inexistente? ¿Acaso yo dije que ya no iba a ser candidato y luego violé la Constitución?.

Acotó que si en algún momento hubiera sido su amigo se hubiera distanciado a tiempo, porque no cree que sea coherente "mantener amistad con una persona con alma de dictador".