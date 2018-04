Gobierno ve dos alternativas para que YPFB defina el tema de regalías

Tras conocer las conclusiones de la Resolución Ministerial 090/2018, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio por cerrado el tema de los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca e indicó que ahora es YPFB la que tiene dos alternativas para destrabar el congelamiento de las regalías que genera el megacampo gasífero Incahuasi.

La primera es que la estatal petrolera homologue su estudio técnico existente en el que se indica que Incahuasi está en un 100% en suelo cruceño o que opte por efectuar un nuevo estudio técnico expedito complementario.

“Ahora es YPFB la que debe realizar una interpretación legal y solucionar cualquier ambigüedad”, sostuvo Romero.

La autoridad precisó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pone dos condiciones para dirimir el tema de las regalías, la primera exige que se concluya la delimitación (entre Chuquisaca y Santa Cruz), algo que a su criterio ya está cumplido con la resolución del Ministerio de la Presidencia, mientras que el segundo punto indica que se debe efectuar un nuevo estudio técnico.

“Ese es el tema pendiente, el segundo punto, que lamentablemente se hubiera podido subsanar con una mera homologación si hubiera habido un recurso de complementación y enmienda oportunamente presentado”, dijo el ministro.

Cabe recordar que el 13 de diciembre de 2017, el TCP emitió un fallo que establece suspender el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y dejar los recursos en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.

En 2016, YPFB presentó el informe técnico que realizó la canadiense Petroleum Consultants GLJ sobre el megacampo gasífero. La firma concluyó que el 100% del reservorio está en territorio cruceño. El resultado no fue aceptado por las autoridades chuquisaqueñas, que objetaron el estudio y pidieron uno nuevo.



Rechazo cruceño



Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, desde La Paz informó que le hicieron llegar una carta firmado por el gobernador Rubén Costas al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB, donde se les conmina a restituir el pago de las regalías.

Sobre la propuesta de Romero, Peña sostuvo que es irresponsable y que la rechazan, pues no se puede hablar de un nuevo estudio, si los límites no se movieron.



“No hay nuevos límites, no hay nuevo estudio, así de claro, pero si se insiste Santa Cruz se va a movilizar y será responsabilidad del Gobierno”, subrayó Peña.



Sobre la no presentación de la acción de cumplimiento de sentencia, Peña indicó que Romero miente, pues la Gobernación cruceña la presentó al TCP, pero esta la rechazó indicando que era YPFB el que debía hacerlo.



“Si alguien hizo mal su trabajo fue YPFB y Romero debe llamarles la atención a ellos”, señaló Peña.



El experto constitucionalista y asesor del TCP Ricardo Sotillo señaló que el paso legal que se debe seguir es que la Gobernación de Santa Cruz presente esta acción legal. Aclaró que lo presentado por la Gobernación cruceña fue un recurso de aclaración y enmienda, medida que se ajusta a la sentencia del TCP.



Coincidió con Romero, en que se debe respetar el estudio ya realizado porque hacer otro no cambiará nada el resultado: “que Incahuasi está en Santa Cruz”.



Los parlamentarios afines al MAS se adelantaron ayer a la Gobernación y presentaron la acción de cumplimiento de sentencia contra YPFB.

Al presentar la acción legal, el presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, Henry Cabrera, acusó a la Gobernación de Santa Cruz de no hacer ninguna acción legal para descongelar las regalías del megacampo.



La senadora Adriana Salvatierra afirmó que la administración departamental se tiene que enfocar en obtener esos recursos y frenar los procesos contra las autoridades de Gobierno. Esto en alusión a las acciones penales realizadas por la Gobernación contra del ministro Alfredo Rada y el viceministro Hugo Siles.



El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, rechazó haber firmado un acta de conciliación con Santa Cruz por el conflicto y dijo que en su criterio las autoridades cruceñas se ‘inventaron’ esa acta. Lamentó la parcialización del viceministro Siles.



“Señor viceministro, no haga daño generando conflicto entre hermanos departamentos con su parcialización. Sería mejor que sea el vocero oficial de Santa Cruz y Rubén Costas, no le cae bien enfrentar a departamentos hermanos”, reiteró Urquizu.



Uno de los impulsores de la acción constitucional por el megacampo Incahuasi, diputado Horacio Pope, culpó al Gobierno central de azuzar el conflicto para quedarse con las regalías y demandó a los gobernadores de los departamentos en conflicto sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo mediante la conciliación.

Comunarios de Cabezas exigen descongelar los recursos



Mientras crece el conflicto legal para destrabar el pago de regalías, en la madrugada de ayer más de 300 indígenas guaraníes del municipio de Cabezas, iniciaron una marcha rumbo a las oficinas de YPFB en la capital oriental para exigir que el ente estatal se pronuncie por la Resolución Ministerial 90/2018, que al certificar los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, debe gestionar el descongelamiento de las regalías de Incahuasi.

Simón Arce Jiménez, miembro de la comunidad guaraní Tunalito, afirmó que por la medida del TCP hay proyectos de energía eléctrica en su zona que están en riesgo.

“Estamos pidiendo que nos descongele los recursos, nuestros proyectos están paralizados”, afirmó el comunario de esa zona.

Arce agregó que también están en riesgo otros proyectos; uno para incrementar el acceso de agua potable y el de refacción de caminos departamentales en mal estado.

Eulogio Vargas, miembro del Comité de Defensa de Incahuasi, señaló que presionarán hasta que se liberen las regalías por este campo. Explicó que son cerca de 28 comunidades del municipio de Cabezas las que se ven afectadas por la retención de estos recursos.



“No marchamos contra el Gobierno ni la Gobernación solo queremos que se descongelen estos recursos. Esperamos que YPFB se pronuncie”, dijo.



Anoche, la caravana pernoctó en la localidad de Basilio (a 50 km de Santa Cruz de la Sierra) y continuará su paso hoy.



De acuerdo con la Gobernación de Santa Cruz, los recursos por regalías del megacampo Incahuasi llegan a Bs 400 millones por año. Esto representa hasta el 40% del presupuesto que maneja la entidad subnacional. /EEE

En detalle

En alerta

La dirigencia chuquisaqueña analiza la posibilidad de realizar distintas medidas de presión en defensa de sus intereses.



Cruce legal

Desde Chuquisaca indicaron que las trabas legales y técnicas provocan enfrentamiento.



Observación

Romero lamentó que el tema se lo haya politizado, cuando el aspecto técnico debía primar. Lamentó los regionalismos extremos.



No político

El Gobierno indicó que la custodia de la regalías es una decisión del TCP y no del Ejecutivo.



Ubicación

El campo Incahuasi está a 250 km al suroeste de Santa Cruz, en el municipio de Lagunillas.