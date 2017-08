Gobierno tilda a Mesa de ser un 'falso ecologista'

En su blog en internet, el expresidente Carlos Mesa señaló: "El gobierno ha planteado un falso debate en el que concluye que el dilema está entre carretera y el Tipnis. No es así, nadie se opone a una carretera que conecte Beni y Cochabamba. Yo mismo la impulsé a través de sendas normas. Una carretera que se construya con un trazo que no parta en dos el parque, que no vulnere su biodiversidad y que, sobre todo, cumpla rigurosamente la ley de medio ambiente, las normas de los parques y áreas protegidas, que siga el mandato constitucional de la consulta informada y de buena fe a las 63 comunidades que habitan el área y que no impulse la frontera cocalera".

Hoy el ministro de la Presidencia, René Martínez, criticó y llamó “falso ecologista” al expresidente y aseveró que durante su gobierno se planificó la construcción de la vía que une los departamentos de Cochabamba y Beni y que ahora usa las redes sociales para lamentar la destrucción que provocará al medio ambiente esa misma carretera.

“Es rara la forma de cuidar la diversidad, porque Carlos Mesa se presenta como un falso ecologista, defensor de la naturaleza, del agua y de las reservas naturales”, señaló. Sin embargo, mencionó que promulgó una ley el 24 de octubre de 2003, en su gobierno, y su artículo único señala que “se autoriza al Poder Ejecutivo buscar el financiamiento para la construcción y asfaltado de la carretera Cochabamba-Trinidad. Don Carlos Mesa no dijo absolutamente cuando Gonzalo Sánchez de Lozada destruía el medio ambiente con actividades mineras, las más contaminantes”.

El ministro lamentó que “esa doble moral debiera ser puesta en conocimiento de la opinión pública para que podamos decirnos nuestras verdades, mucho más entre quienes tienen un alto interés político de desprestigiar al Gobierno del presidente Evo Morales”.

