Gobierno quiere mostrar fuerza; los opositores ocuparán unas 100 zonas

El primer combate ‘preliminar’ del 21-F terminó anulado. Anoche, oficialistas y opositores convocaron movilizaciones ‘raquíticas’, mientras anuncian concentraciones masivas para hoy y un paro contundente para mañana. Mientras la dirigencia urbana llamó a una caravana de pocos vehículos por el segundo anillo, los cívicos prometieron un ‘pampazo’ con las ciudadelas que se convirtió en un mitin para alrededor de 100 personas, la mayoría dirigentes de plataformas.

Más promisorias son las movilizaciones venideras. Los afines al Gobierno marcharán hoy desde cuatro puntos antes de congregarse en la rotonda del Chiriguano (Grigotá y segundo anillo, 17:00), mientras que las plataformas han organizado a la ciudadanía a través de grupos de WhatsApp para tomar más de 100 zonas, con lo que se garantizará el acatamiento del paro cívico en gran parte de la mancha urbana el 21 de febrero.

Actos fallidos

Las movilizaciones de anoche fueron una muestra de las ‘debilidades’ de ambos movimientos. Por un lado, los cívicos habían prometido un acto en el que congregarían a personas de las tres ciudadelas más populosas de Santa Cruz de la Sierra, donde el Movimiento Al Socialismo recoge buena parte de su votación. El resultado fue un acto con alrededor de 100 personas, la mayoría dirigentes de plataformas y de exaliados del Gobierno sin la presencia de vecinos de la Villa Primero de Mayo, Plan 3.000, Pampa de la Isla o de la ciudad de Cotoca.

Fueron tres horas de bloqueo de la carretera a Cotoca que obligó a los vecinos de los barrios más alejados de la ciudad a tomar un desvío de alrededor de un kilómetro y que generó embotellamientos que llegaban hasta el quinto anillo, pero no la adhesión del rostro popular del Comité pro Santa Cruz. Hasta el momento, las plataformas y el Comité han sido más eficientes movilizando a miles de personas de clase media, pero no logran llevar a sus actos a los sectores populares que, sin embargo, acatan el paro. Eso sí, hubo música, baile y poesía. Hasta zombis llegaron al escenario instalado sobre la carretera. Lo único que faltó fue la gente a la que iba dirigida.

Algo parecido sucedió en el bando oficialista. Tito Sanjinés, concejal municipal y dirigente urbano del Movimiento Al Socialismo, había prometido una caravana de vehículos que cerraría el segundo anillo, en la que participarían obreros, transportistas y gremialistas. “Solo los mercados del centro cerrarán el miércoles. Los mercados de los distritos trabajarán. No llegan a las rotondas donde no hay asfalto”, había desafiado Sanjinés por la tarde; sin embargo, por la noche su caravana apenas llegó a un centenar de vehículos y no modificó significativamente el caos de la hora pico en el anillo más congestionado de la ciudad.

Salieron a las 19:55 del parque Urbano y tardaron una hora en circunvalar el centro de la ciudad. Jaime Blanco, del distrito 2, dijo que la caravana fue desarrollada en defensa al proceso de cambio y en rechazo al Comité Cívico y contra los articuladores del paro cívico del miércoles. Richard Merubia, un vecino del distrito 1, explicó que el objetivo es enviar un mensaje de apoyo al presidente Evo Morales. No quiso referirse a la repostulación del mandatario, simplemente a la agenda 2025 que difunde el MAS. Sin embargo, los conflictos internos y la raíz más rural del oficialismo en Santa Cruz hacen que su capacidad de movilización esté muy disminuida.

Los otros escenarios

Pero mañana es el segundo aniversario del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando más del 51% le dijo No a la posibilidad de repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Si se toma en cuenta que la negativa del votante boliviano fue hecha a un lado por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional del 28 de noviembre del año pasado, hubo otros dos escenarios en que ayer se movió la disputa de poder.

El primero fue el político-orgánico. El Movimiento Demócrata Social envió una solicitud de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garante del Pacto de San José de Costa Rica, cuyos fallos forman parte del bloque constitucional boliviano y son vinculantes para el Estado de Bolivia. Eso quiere decir, de cumplimiento obligatorio.

Según el senador Óscar Ortiz, se ha denunciado el desacato a la voluntad popular expresada en el referendo del 21-F y una posible ruptura del orden constitucional, ya que el TCP, en criterio de Demócratas, ha hecho modificaciones a la Constitución sin tener las facultades para ello. Ortiz explicó que se prefirió la figura de “medidas cautelares” a la demanda de anulación (que ya han presentado organismos de derechos humanos y parlamentarios) por ser más rápida. Estima que en unos seis meses será cosa juzgada y puede evitar que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia acepte anotar a Evo Morales como candidato en 2019.

La sentencia del TCP se basa en los derechos políticos consignados en el Pacto de San José de Costa Rica, que indica que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido en elecciones periódicas auténticas y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a la administración pública. También establece que este derecho puede ser restringido por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, mental o proceso penal. El TCP consideró que la restricción del artículo168 de la CPE no se enmarcaba en ninguno de estos motivos.

Sin embargo, un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, hecho público ayer, concluye lo contrario. Luego de analizar el fallo, los académicos concluyeron que el TCP desacata la voluntad popular y el poder constituyente en dos oportunidades, en los referendos de aprobación del texto constitucional de 2009 y en el del 21-F. Con ello considera que la reelección indefinida en Bolivia tiene estatus de cosa juzgada. También considera que el tribunal hace una interpretación errónea del Pacto de San José ya que el artículo 168 de la CPE, al limitar la reelección a una sola, tiene como finalidad garantizar la igualdad de acceso ciudadano a la administración pública del país. En este sentido, los académicos de la Uagrm se comprometen a presentar una petición de anulación ante la CIDH, además del correspondiente pedido de medidas cautelares.

Lo que se viene

Hoy está prevista otra medición de fuerza. Sanjinés anuncia que los que apoyan a Evo Morales llegarán marchando desde los cuatro puntos cardinales hasta el Chiriguano. Anoche, tras la caravana, prometió que habría 500.000 personas en la manifestación, en la que discursearán dirigentes de las organizaciones que conforman el Consejo Departamental del Cambio (Campesinos, interculturales, mujeres de la Federación Bartolina Sisa e indígenas), además de dirigentes políticos, como Carlos Romero.

En el cambódromo, Promociones Unidas quiere armar un cartel humano hecho de luces para escribir “Bolivia dijo No”. Dalia Muñoz, una de las organizadoras de la actividad, explica que hay centenares de promociones de unos 70 colegios ya organizados y que el reto es llevar a unas 25.000 personas desde las 18:00 al cambódromo. Allí no habrá discursos, solo el himno nacional y el cartel humano.

Pero la movilización más grande se coordina a través de 104 grupos de WhatsApp. Es idea de la plataforma Resistencia Civil y, según Eduardo Gutiérrez, parte de la coordinadora de plataformas del Comité Pro Santa Cruz, se tomaron la tarea de asignar un coordinador por grupo. Con ello se pretende ocupar más de 100 rotondas, intersecciones y zonas de la ciudad para no necesitar que comparsas o brigadas de la Unión Juvenil Cruceñista hagan este trabajo. Así, se quiere garantizar que al menos en Santa Cruz de la Sierra el paro sea acatado en toda la mancha urbana.

La caravana de autos del MAS quedó en unas pocas unidades. Ni siquiera afectaron al tráfico de la hora pico como se lo había anunciado

Ante las movilizaciones, la policía se acuartela y advierte que no admitirá bloqueos en la ruta troncal

El comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, informó que los efectivos están acuartelados para reaccionar de forma inmediata en caso de que las movilizaciones lo demanden y advirtió que los efectivos no permitirán específicamente el bloqueo de rutas interdepartamentales.

La semana pasada, el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró a este medio que solo se aumentarían efectivos y que no tenía indicios de brotes de violencia.

“Para el 21 de febrero estamos atentos, nuestro personal está acuartelado para resguardar y dar seguridad al normal desarrollo de las actividades”, aseveró.

El jefe policial acotó que se puso en alerta a todo el contingente en los nueve departamentos para realizar una labor de prevención.

La cúpula policial ordenó a los comandantes departamentales que impidan cualquier interrupción de las rutas interdepartamentales, “porque no podemos perjudicar a las personas que se dirigen de un lugar a otro. Por ello, tendremos grupos operativos para impedir cualquier bloqueo”.

Especificó que desplegarán contingentes de policías que se apostarán en lugares clave de las diferentes rutas y que portarán equipos antidisturbios para evitar cualquier intento.

Durante el conflicto con los médicos contra el código penal, o anteriormente contra las personas con discapacidad, los efectivos policiales fueron inflexibles al momento de enfrentar a los manifestantes.