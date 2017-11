Gobierno no desmiente a Farfán, pero critica que hable luego de 8 años

"No estamos nosotros desmintiendo lo que hubiera dicho, ha dicho, pero sin embargo han transcurrido ocho años", afirmó hoy el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandoval, sobre las afirmaciones del excomandante de la Policía Boliviana, Ciro Farfán, por el caso terrorismo.

El extitular de la institución del orden, en una entrevista televisiva con Fides, acusó al coronel Jorge Santiesteban de ordenar al capitán Wálter Andrade ejecutar a los tres extranjeros alojados en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz.

"No estamos tratando de desmentir sino que más bien estamos diciendo que después de ocho años que aparezca un comandante a dar esas opiniones cuando es su momento pudo decirlo", ratificó el jurista que realiza seguimiento al proceso.

El representante del Ministerio de Gobierno aseguró que no existe ninguna posibilidad que estas declaraciones terminen afectando el proceso, tal como aseguran algunos de los acusados en el caso. "En esta etapa del proceso no cabe ninguna otra prueba que no sea las que se han presentado (durante el juicio)", señaló.

Video de la conferencia de prensa:

Explicó que tendrá que ser la defensa de los acusados la que vea si es pertinente o no presentar algún incidente frente a esas aseveraciones, pero indicó que esos aspectos debieron ser considerados durante la etapa investigativa en la preparación del proceso judicial por las figuras penales de alzamiento armado y terrorismo.

Sandoval también se refirió a las declaraciones del exfiscal Marcelo Sosa, quien afirmó que Santiesteban operó en el hotel Las Américas, señalando que "no tienen pertinencia jurídica" y recalcó que "el Ministerio de Gobierno ha presentado en su momento las pruebas y esas son las que se están dando lectura en este momento procesal".

Farfán afirmó en su momento que "él es el que ordenó que el capitán Andrade los ejecute a los supuestos terroristas. Jorge Santiesteban ordenó que los ejecutaran y lo espero, Santiesteban, lo espero en la Fiscalía y ahí podemos ampliar esta situación".

Audio del excomandante de la Policía:

De acuerdo al extitular policial, destituido en medio de un escándalo por clonación de placas, en su calidad de jefe nacional de Inteligencia y responsable de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), Santiesteban fue quien mandó a matar al boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.