Un día después de que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, diera un ultimátum al Ejecutivo nacional por una asfixia económica, Alfredo Rada, ministro de la Presidencia, negó en La Paz que esta situación exista y atribuyó la falta de recursos a la bajada de los precios del petróleo, que de cotizar a más de $us 100 en 2014, cayó a menos de 30 en 2016.

“Costas ha generado preocupación. Nosotros, de manera muy respetuosa y acudiendo a las cifras oficiales, hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se fije y dicen que es el precio del petróleo, que es un factor exógeno, externo, que no depende de los bolivianos y bolivianas, que se fija en el mercado mundial por factores ajenos a nuestra voluntad y eso determina subidas y bajadas presupuestarias”, explicó Rada.

El ministro de la Presidencia aseguró que pese a la baja cotización del crudo, al cual está ligado el precio del gas natural, el Gobierno ha mantenido una alta inversión pública en el departamento de Santa Cruz.

Sobre la base de cifras del Ministerio de Economía y sumando todo lo asignado a municipios, gobernaciones y proyectos del nivel central del Estado, Rada aseveró que la región pasó de recibir una inversión pública directa de Bs 2.640 millones, en 2012, a Bs 5.576 millones en 2017, con un pico de Bs 6.758 millones en 2016.

Fue más allá. Afirmó que entre 2016 y 2017, lejos de disminuir, los presupuestos de la Gobernación aumentaron de Bs 646 millones a 947 millones, con saldos en caja y banco de Bs 194 millones y 331 millones, respectivamente.

Rada también negó que haya una decisión del Gobierno y de su ministerio de afectar el derecho cruceño sobre el campo gasífero de Incahuasi. Explicó que la resolución que emitió y que invalida los límites afecta a 30 vértices que no tocan el campo Incahuasi y que lo que ha congelado los recursos de regalías provenientes de este pozo -a razón de Bs 32 millones al mes- es la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena su congelación hasta que se definan los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca.

El gobernador Costas no salió a responder a Rada. Se consultó a Vladimir Peña, su secretario de Gobierno, que se mostró satisfecho de que Rada haya admitido que la bajada de ingresos estatales se debe a la merma del precio del petróleo. Para él, con esto se demuestra que el auge vivido por Bolivia se debió a la subida del crudo y no a la nacionalización de los hidrocarburos.

Señaló que también le hubiera gustado que Rada admitiera que ahora las gobernaciones tienen menos recursos que las antiguas prefecturas, debido a lo que él considera la confiscación de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que se recortaron un 60% para el pago de la renta Dignidad, montos para seguridad ciudadana, promoción de la mujer y finalmente para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Sobre los fondos que quedaron en caja y banco, Peña indicó que Rada se quedó con los argumentos del exministro Luis Arce Catacora cuando quería desvirtuar una discusión sobre pacto fiscal.

El vocero de Costas aclaró que esos no son fondos de libre disponibilidad, sino que están asignados a partidas de pago de personal y obligaciones en los seis centros de salud de tercer nivel.



En punto muerto

Consultado sobre qué pasará a partir del 1 de mayo, cuando supuestamente la Gobernación dejará de pagar los ítems de salud, los prediarios y otras obligaciones, Peña dijo que no cree que se llegue a esos extremos. Se le preguntó qué tiene que pasar para que así sea y respondió que Rada debe anular su resolución que deja en el aire los 30 vértices de los límites con Chuquisaca, para que se liberen los recursos de Incahuasi, y que haya pacto fiscal.

Ahí, la discusión presupuestaria se convierte en un círculo vicioso: por un lado, la Gobernación de Santa Cruz le exige al Gobierno liberar los recursos de Incahuasi y por el otro, el Ejecutivo le responde que no lo bloqueó ningún ministro, sino el Tribunal Constitucional.



Ahí peña arremete y asegura que hubo intención del Gobierno de Evo Morales de perjudicar a Santa Cruz y cita como prueba cartas del viceministro de Autonomías, Hugo Siles, donde indica que los límites son solo referenciales y que esto debería ser dirimido en una mesa de diálogo entre los dos gobernadores. Por otro, Peña exige pacto fiscal y desde Palacio Quemado le responden que Costas debe asistir a las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías, que es donde se discute este asunto.

Peña manifiesta que si se está discutiendo hoy pacto fiscal es porque Rubén Costas lo puso en agenda desde 2010 y que asistió a todas las reuniones, excepto la última. En diciembre, el gobernador cruceño había anunciado que no iría a ninguna sesión más, hasta que se ponga en la agenda su propuesta de redistribución de la coparticipación tributaria.



De hecho, desde la Gobernación de Tarija, que asistió a la reunión del 7 de marzo pero no firmó el acta, también reclaman un pacto fiscal urgente. “En los últimos años, las gobernaciones se transformaron en subsidiarias, donde las inversiones son mínimas por la falta de equidad en la distribución de los recursos”, dijo Manuel Figueroa, secretario de Economía de Tarija, luego de recorrer la historia para descubrir que el diálogo debió iniciarse en 2011, tras el censo, pero comenzó en 2016.

Con o sin Costas



Para Hugo Siles, viceministro de Autonomías, el problema de Peña es que no sabe qué es pacto fiscal. Dice que ya hay acuerdos y consensos, mientras que para Peña el pacto se circunscribe a la redistribución de recursos. Siles cuenta que nunca se sacó de la agenda la redistribución de los fondos de coparticipación, pero como Costas no fue a la última sesión, no pudo defender su propuesta, como sí lo hicieron Tarija y La Paz.



“¿Por qué no argumentan su propuesta? Porque es técnica y socialmente inviable. Dígannos a quién le recortamos recursos para darle a las gobernaciones. En Argentina hubo pacto fiscal y le dieron a las provincias el dinero de los pensionistas, ¿eso quieren? Dicen: ‘Queremos autonomía federal’. Entonces que apliquen el impuesto a las ganancias, de eso viven los países federales”, dijo Siles.

Consultado sobre la decisión de Costas de no ir más a la sesión del Consejo Nacional Autonómico, Siles dijo que no es necesario que vaya. “Que no venga. Ya hay su firma, ya hay consensos. Eso se va a aplicar con él o sin él”, agregó Siles. Peña, por su parte, anunció una denuncia penal contra Rada y contra Siles, por dejar sin efecto los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca.