Gobierno evalúa daños al agro tras intensa lluvia en Santa Cruz

Hace 1 hora

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó el martes que su despacho evaluará daños a la producción de soya tras la intensa lluvia que se registró en las últimas horas en Santa Cruz.



"Estamos viendo (la intensa lluvia), en ese sentido nuestro equipo de riesgos del ministerio está ingresando a Santa Cruz para ver justamente las denuncias que han llegado con relación a la afectación a soya", dijo a los periodistas.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que una intensa lluvia de 180 milímetros (180 litros por metro cuadrado) dejó a varios barrios de la ciudad de Santa Cruz anegadas y a miles de personas sin transporte público, lo que impide que se dirijan a sus fuentes de trabajo.



En varios barrios de las zonas de El Trompillo, Roca y Coronado, La Cuchilla, Canal Isuto, San Aurelio, Villa Primero de Mayo y el Plan Tres Mil se han registrado desbordes en los canales y anegaciones en al menos 30 viviendas particulares, además de la ruptura de camellones y jardineras.



Según Cocarico, la lluvia solo afectó a un municipio y no a las zonas productivas de Santa Cruz.



"Por suerte no es en toda Santa Cruz, como en el área productiva, sería en un municipio en particular. Nosotros vemos especialmente el área agropecuaria, el área urbana tenemos dificultades pero es competencia de varios espacios de gobierno", remarcó