Gobierno da por cerrado conflicto por el Código y se estrella contra la COB

El Gobierno da por cerrado el conflicto con los médicos por el Código del Sistema Penal y asegura que cumplió su palabra, según el ministro de la Presidencia, Rene Martínez. También critica duramente a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).

Mediante un pronunciamiento de prensa, la autoridad sostuvo que "el Gobierno ha cumplido su palabra con la derogatoria de los artículos 137 y 205, que da por cerrado el conflicto sectorial que había movilizado al sector médico".

Ayer el Senado sancionó el proyecto normativo que anuló ambos aspectos de la polémica disposición, tras un paro de los galenos que se extendió por 47 días y que perjudicó a miles de personas en todo el país.

Martínez también reprochó la actitud asumida por el secretario ejecutivo de los trabajadores, Guido Mitma, y otros dirigentes, quienes convocaron a un paro y anuncian movilizaciones desde mañana contra el Código.

"El señor Mitma pretende mantener un conflicto ya superado solo por un interés político electoral, intentando ampliar acciones a lo largo del país. Existe más un interés de alinearse con la oposición política del país antes que defender los intereses de los trabajadores, esta dirigencia derechizada actúa más como un partido político", aseveró el ministro.

Enfatizó que "esta minoría de dirigencia de la COB está abandonado su misión de defender a los trabajadores para hacer política conspirativa contra el Gobierno", reiterando que se solucionaron las demandas sectoriales.

Minutos antes el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, sostuvo que "Mitma no es la COB y la COB no es Mitma, ya no representa a los sectores obreros", asegurando que ninguno de los sectores productivos suspendió sus actividades.