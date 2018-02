Gobierno afina la estrategia ante La Haya para lograr una salida al mar

Hace 3 horas

El Gobierno se concentra en romper récords con la confección de la bandera más larga del mundo, para dar a conocer a escala mundial la demanda marítima boliviana, mientras que el presidente Evo Morales comanda el trabajo del equipo de abogados y de ministros asignados a esa tarea para afinar la estrategia que busca obligar a Chile a sentarse a dialogar una salida soberana al océano Pacífico. Se trabaja en la traducción al idioma inglés la posición boliviana en los alegatos que se realizarán del 19 al 28 de marzo, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



En una entrevista con EL DEBER, el canciller Fernando Huanacuni señaló que el equipo trabaja segundo a segundo, minuto a minuto. “Trabajamos desde las cinco de la mañana todos los días. El equipo nacional está dividido en áreas de trabajo, a la cabeza del presidente Evo Morales. Tenemos un cronograma desde hace mucho tiempo”, indicó.



Evaluación técnico-jurídica



En estos días, el equipo realiza en La Haya una evaluación técnico-jurídica, viendo cómo se realizará la traducción del español al inglés con la precisión necesaria. Dijo que todos los días, a determinada hora, el presidente comanda reuniones vía Skype para evaluar los avances, hacer las modificaciones. Definitivamente, añadió, él comanda todas las estrategias.



“Respondemos no solamente con la verdad, sino con la razón. Tenemos una verdad histórica. Ellos invadieron y cercenaron a un país, hay un tema pendiente. Nuestro objetivo en los alegatos será convencer a los jueces para que ellos definan que Chile tiene obligación de negociar no cualquier cosa: un acceso soberano al mar. Y además, establecer que el tratado de 1904 no lo resolvió, sino no estaríamos en esto”, expresó. Sin embargo, no quiso revelar los argumentos que los abogados presentarán.



En diciembre pasado, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que Carlos Mesa seguiría como vocero oficial de la demanda marítima. Ante la consulta al ministro de la presidencia, Alfredo Rada, del porqué se ha aislado a Mesa y no está trabajando de forma coordinada, indicó que ese tema lo maneja la Cancillería.



El banderazo



Además, el Gobierno se planteó el desafío de confeccionar la bandera, específicamente de la reivindicación marítima, que sea la más larga del mundo para extenderla el sábado 10 de marzo a lo largo de los 70 kilómetros que unen las poblaciones de Caracollo en la ruta La Paz-Oruro y de esta forma marcar un récord mundial.



El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, informó que según los récords históricos en Sudamérica el club de fútbol de Argentina River Plate logró confeccionar el 2003 una bandera que llegó a tener una extensión de siete kilómetros. Mientras que a escala mundial la más larga se la extendió en India. En ese caso tenía 56 kilómetros.



Precisó que varias cadenas internacionales de televisión manifestaron interés en transmitirlo al mundo, por lo que adelantó que en el acto que contará con la presencia del presidente Evo Morales, se desplegará una buena cantidad de helicópteros.



La confección de las banderas está abierta para toda la población y que el único requisito es que tengan como dimensiones tres metros de ancho por al menos 10 de largo. Acotó que los ciudadanos que las confeccionen solo deben depositarla luego en el centro militar más cercano.