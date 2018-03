El Gobierno abogó por el permiso judicial que tramita el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para que acompañe la comitiva oficial a La Haya y esperan que la solución llegue antes del 16 de marzo, fecha prevista para el viaje internacional.

“Esta es una solicitud que hace ante la justicia para liberar el arraigo, este es un tema de interés nacional, de prioridad del Estado boliviano. Por lo tanto no debe haber autoridad judicial que le niegue la posibilidad de asistir a La Haya”, dijo el ministro de defensa, Javier Zabaleta, después de la reunión de gabinete.

El gobernador cruceño se encuentra arraigado desde 2010 y acumula más de 30 juicios seguidos por diferentes instancias del Gobierno central. Cada vez que necesita salir del país para cumplir con alguna agenda oficial, debe solicitar un desarraigo temporal. En los últimos años ha logrado viajar a Argentina, EEUU y España con estos permisos.

Hace una semana, el Gobierno oficializó una invitación para que Costas forme parte de la comitiva oficial de 15 invitados a las audiencias orales en el juicio que Bolivia instauró contra Chile en el Alto Tribunal internacional.

Mientras en La Paz, su colega Félix Patzi dijo que el juicio ante La Haya no tendrá un efecto directo y que el máximo logro al que se puede aspirar es la aplicación correcta del tratado de 1904 y que con el fallo judicial se acabará el manejo político de este tema.

“Nuestros antepasados han hecho un pacto y ese pacto van a hacer prevalecer los chilenos; lo que sí podemos hacer es que Chile y Bolivia se comprometan a respetar ese pacto, que no se viole y que tenga ciertas ventajas para Bolivia, eso sí podemos lograr”, dijo la autoridad regional.

Faltan 11 días para que empiecen los alegatos orales en el tribunal de La Haya hasta donde el Gobierno boliviano llevó a Chile en busca de una decisión judicial que obligue a La Moneda a sentarse a negociar por el acceso al océano Pacífico.

Mientras el hijo de Jaime Paz, Rodrigo, que se desempeña como alcalde de Tarija, respaldó a su padre en el sentido de que el tema del mar no puede ser un problema ideológico y que todos están unidos, pero por una reivindicación colectiva y no por decisión y pedido de una persona, dijo en alusión a Evo Morales.

Para el ministro de defensa, Javier Zabaleta, la decisión de Paz Zamora no puede impedir todo el trabajo de años y dijo que el expresidente debía honrar el cargo que ostentó como primera autoridad del Estado y saludó que los otros exmandatarios invitados no hayan tomado el mismo camino.

Patzi dijo que el juicio y el fallo de los jueces de La Haya tendrán un efecto definitivo en la política interna boliviana porque después ningún otro gobierno o partido político podrá usar este tema para sus fines y será el fin de este conflicto interno.

