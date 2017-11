Gobernación de Beni no responde por dron que costó Bs 3 millones

La senadora Jeanine Añez (UD) protestó este jueves porque desde el mes de mayo de 2017 espera que el gobernador de Beni, Alex Ferrier responda a una petición de informe sobre la adquisición de un dron que "no funciona".

La legisladora informó que el equipo fue adquirido para el municipio de Guayaramerín a un costo de 3 millones de bolivianos además de un vehículo por el que se habría pagado 650.000 bolivianos cuando su costo hubiera sido de 25.000 dólares.

"En mayo hicimos la solicitud de información al Gobernador", lamentablemente han transcurrido seis meses y la autoridad se niega a responder una adquisición con recursos públicos, por lo que corresponde que transparente su manejo, afirmó Añez.

Planteó peticiones de informe a la Representación Departamental de la Contraloría General del Estado sin embargo respondieron que aún no concluyeron la auditoría sobre la compra de dicho equipo.

A estas solicitudes, Añez sumó nuevas peticiones al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno para que a través de esta cartera de Estado la Policía departamental de Beni responda si es que recibió el dron.

"No está funcionando de hecho. Están invertidos tres millones de bolivianos. Queremos saber por qué no están funcionando. El equipo es necesario en Guayaramerin, pero hicieron un show en la entrega y no está funcionando".

La empresa Westeco sería la proveedora del dron, es la misma compañía que vendió similar equipo a la Alcaldía de Santa Cruz en la que se identificaron irregularidades.