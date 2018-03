García usa video racista para acusar a políticos y termina arrinconado por periodistas

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, se valió de la grabación que muestra a una mujer discriminando a otra en Santa Cruz para apuntar a "grupos políticos" contrarios al Gobierno que, a su juicio, quieren fomentar el racismo en el país.

"Hay grupos políticos que están queriendo fomentar el racismo, que están en contra de la tolerancia e igualdad, no es casual que hace días atrás otro video, igual a este, haya sido difundido por grupos fascistas", alertó la autoridad, mostrando la grabación que muestra a jóvenes, supuestamente cruceños, arengando consignas contra Evo Morales.

En medio de la conferencia de prensa tres preguntas sorprendieron a la autoridad, la primera sobre el accionar de sectores afines al MAS contra la oposición, ante lo que García Linera le dijo al periodista que estaba "prejuzgando", luego le consultaron sobre su definición de clase media decadente y aseguró que eso corresponde a "una descripción objetiva sociológica". "Que usted no conozca eso, no lo puedo decir", aseveró. Finalmente, no respondió sobre la diputada oficialista, Juana Quispe, que lanzó un bolo de coca a otro legislador.

Hace algunos días, ante la negativa de Jaime Paz de acompañar la comitiva que va a La Haya, el mandatario aseveró: “las reflexiones decrépitas de un político decrépito, eso ya no importa", palabras que fueron relacionadas con una práctica discriminatoria.

La autoridad ratificó que como autoridades nacionales exigen que se aplique una "máxima sanción" contra la mujer que evita que otra se siente a su lado en un vehículo de transporte público. "Aplicación máxima de la ley, pero también acompañamiento ciudadano, el racismo está presente en todas las actividades cotidianas", instó el titular.

García Linera felicitó además a quien registró las imágenes del hecho, señalando que "el racismo no es un tema ni de propiedad regional ni clasista, el racismo atraviesa todas las clases sociales y debe ser combatido de manera sistemática en todos los niveles del país".