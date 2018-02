"No permitan que regresen los que quieren escupir el poncho y pisotear la pollera, van a ser el regreso de los patrones, van hacer llorar a la gente de pollera y a la gente del poncho", pidió hoy el vicepresidente, Álvaro García Linera, en un acto público en Oruro.

La autoridad calificó de "doctores No" y "amargados" a los opositores, señalando que se oponen a todos los proyectos que realiza el Gobierno. "Quieren que nuestra Bolivia siga como antes, el campo abandona, jóvenes abandonados, estudiantes sin colegios, nos quieren dejar como en el siglo XIX", sostuvo.

Manifestó que la administración del presidente Morales apuesta por el 'Sí' a la vida y a las obras. "Bolivia no se construye con No, Bolivia no se construye con odio, Bolivia se construye con el Sí", enfatizó.

"No dejen solo a nuestro presidente Evo, lo insultan, lo atacan, si hace algo dicen que esta mal, lo odian al presidente por ser aimara, lo desprecian al presidente por ser campesino, lo desprecian al presidente por haber nacido de madre de pollera", arengó García Linera.

Demandó a las organizaciones sociales que mantengan la unidad para "defender Bolivia", explicando que si la población se mantiene así, el primer mandatario sigue teniendo "fuerza" para seguir.