García dice que ve 'poca cosa' de trabajo en Tarija

El vicepresidente Álvaro García Linera expresó su preocupación por la falta de obras en el departamento de Tarija. Esa región recibió 4.400 millones de dólares en los últimos 11 años por concepto de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a datos oficiales.

"Poca cosa he visto de cambios en Tarija y eso me duele (...) No veo dónde se ha reinvertido el dinero de estos últimos años en Tarija", aseveró la autoridad durante la entrega de una obra en el municipio de Padcaya.

Admitió que últimamente los recursos por la venta de gas tuvieron un descenso, pero aseguró que seguirán ingresando los montos. Instó a que se invierta en agua, como sistemas de riego para garantizar la producción de alimentos.

"Preocupación de estos años del uso que estamos haciendo del dinero del gas, que va a seguir llegando, que ha tenido una caída, pero que va a seguir llegando", manifestó García Linera.

Deploró además que no existan contrapartes de la Gobernación, que está en manos de Adrián Oliva, pero espera que "eso se corrija" para que las obras lleguen a la población.

Ayer el juez de Garantías, Manuel Estrada, declaró procedente el recurso de amparo constitucional, que presentó el asambleísta, Mauricio Lea Plaza, por el tratamiento "irregular" de la Ley del 8%, que permite la transferencia directa de regalías a los municipios, fallo que paralizó la implementación de esa norma.