La meta es que Evo Morales sea candidato en los comicios de 2019. El vicepresidente Álvaro García Linera admitió que el Movimiento Al Socialismo (MAS) baraja la opción de realizar una nueva Asamblea Constituyente para que el presidente pueda buscar una nueva reelección.

"Quedan otras vías que el MAS puede poner en debate y discusión: un nuevo referendo, la interpretación constitucional, la renuncia anticipada y está también la realización de una nueva Asamblea Constituyente, son vías democráticas", explicó en conferencia de prensa.

El titular resaltó las movilizaciones que tienen lugar en el país, hoy en La Paz, en respaldo a Morales. "No olviden ustedes de que el Gobierno del MAS es un Gobierno de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, eso significa que no es que un partido o un grupo de amigos dirige el país sino una confederación de organizaciones sociales", aseveró.

Consultado sobre su decisión de no ser parte del binomio que buscará la reelección por el oficialismo, García Linera dijo que "está claro, yo ya lo he dicho, no voy a repetir lo que ya he dicho anteriormente".

Recordó que "en el congreso del MAS se establecieron cuatro vías constitucionales para habilitar la candidatura del presidente Evo, hoy esperamos la respuesta del Tribunal Constitucional", ratificando que todos los caminos son "democráticos".

Antes de la final de la gestión el ente constitucional deberá emitir un fallo sobre el recurso oficialista que pretende que se declare la "inaplicabilidad" de aspectos de la Carta Magna, "restituyendo derechos" para que autoridades puedan optar por la reelección indefinida.