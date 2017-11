García dice que gracias a su lucha indígenas están en el poder

"Por mi lucha para que los indígenas estén en el poder", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera esta mañana durante un desayuno con jóvenes que participan en el 'I Gastro Fest Bolivia 2017'.

En la charla con los emprendedores, la segunda autoridad del país comentó algo de lo que hizo en su vida. "Me tocó a mí, muy joven, a mis 16 años, me gustaba la política, me gustaba la lucha revolucionaria y me involucré en eso, tuve muchas dificultades en el camino y una de las más grandes fue que yo entré a la cárcel por mis ideas", aseveró.

Indicó que él pudo salir adelante por aferrarse a la vida, porque era lo único que le quedaba, ya que todo lo perdió, lo que se convirtió en su fortaleza porque tras cinco años de haber estado en la cárcel y 20 años de su lucha, logró su objetivo de que un indígena gobernara Bolivia.

"En la vida siempre van a encontrar momentos de soledad absoluta, de abandono o de derrota, si no han vivido eso, no están vivos; pero si no remontan ese momento de derrota tampoco están vivos, son como hojas al viento, la clave para un ser humano es remontar la derrota, sobreponerse a la derrota, perseverar y luchar", agregó.

Ayer, durante un acto público, García Linera dio por hecho que el presidente Evo Morales quedará habilitado para ser candidato en las elecciones de 2019. "Hay que ir preparando la campaña. Entrar en campaña de forma sacrificada, ir a las casas, a las comunidades y si alguna persona se ha dado la vuelta hay que ir a convencerle", manifestó.