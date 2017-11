García Linera ya hace campaña por 'Evo 2019'

Álvaro García Linera no habla de él mismo, pero sí se ha metido de lleno a caldear la campaña en pro de la repostulación de Evo Morales. Lo hizo a través de un controvertido discurso político que pronunció ayer en Santa Rosa del Sara (norte de Santa Cruz), durante un acto oficial de entrega de 94 viviendas sociales, donde, pese a la negativa de la votación del 21 de febrero de 2016 (21-F) y antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que interpuso el MAS para habilitar a Morales, el vicepresidente convocó a los sectores a meterse de lleno en la campaña de Evo 2019.

Su alocución no cayó nada bien a algunos colectivos ni a líderes políticos de la oposición. Por ejemplo, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y uno de los ejecutivos nacionales del Movimiento Demócrata Social (MDS), Ernesto Suárez, retrucaron recordando al vicepresidente que su discurso “ya fue derrotado en las urnas por el pueblo” el 21-F.

Un mensaje para el electorado



“Dicen que Evo no va a continuar; hermana, hermano, nuestro presidente, en su derecho constitucional, nuevamente va a pedir el voto de la gente y la gente nuevamente le va a dar su voto con su conciencia y su corazón”, arengó a la multitud Álvaro García Linera.



El número dos del Gobierno no se quedó ahí. Recomendó a los seguidores de Morales no preocuparse y que “hay que ir preparando la campaña para el 2019. Entrar en campaña de forma sacrificada, ir a las casas, a las comunidades y si alguna persona se ha dado la vuelta hay que ir a convencerle”.



Distante de ciertos dirigentes del MAS, García Linera se deshizo en elogios para tratar de fundamentar por qué Morales, según él, debe seguir siendo presidente de Bolivia después de 2020, pese a que jurídicamente no está habilitado para ser candidato presidencial.

Como un segundo intento para habilitarse tras el 21-F, el 18 de septiembre, parlamentarios del oficialismo y algunos de sigla opositora presentaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción abstracta que demanda la inconstitucionalidad de artículos de la Ley N.º 026 del Régimen Electoral y la inaplicabilidad de otros artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) para que Morales pueda ser candidato. El recurso es tratado en Sucre y antes de que se conozca el resultado, reprocha Ernesto Suárez, el vicepresidente lanza un mensaje de supremacía e irrespeto hacia los magistrados.



De ida y vuelta



“El vicepresidente se olvida de que el pueblo votó No a la reelección. ¿Por qué se olvida? Porque este es un Gobierno agotado que se olvida de la gente, se olvida del voto de la gente, se olvida de las necesidades de la gente, como el empleo o la inseguridad, se olvida de la corrupción del MAS que ya tiene cabreada a la gente”, retrucó Doria Medina al vicepresidente.

Pero al MAS esa crítica no le hace mella. “Estamos esperando que sean más de 10.000 personas que acudan a la concentración”, dijo el titular del MAS en Chuquisaca, Marcel Orgaz, para informar de las movilizaciones por la repostulación en Sucre, el 10 de noviembre.