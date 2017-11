Fue candidato del MAS por 24 horas y admira al presidente Evo Morales

A los 38 años, Pablo Ramos Lima, empresario warneño, seguidor del presidente Evo Morales, vuelve a caer por un supuesto delito ligado al narcotráfico, según las acusaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Pero son sus relaciones con políticos del partido de Gobierno las que han dado notoriedad a su caso. Así ha sido desde que se lo conoció públicamente.

El jueves 10 de julio de 2014, el nombre del empresario Ramos Lima fue anotado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) como candidato a diputado plurinominal número 10 para los registros del Órgano Electoral. 24 horas más tarde, la entonces coordinadora de la Fiscalía antinarcóticos, Ana Luisa Heredia, confirmó que la Felcn y sus fiscales lo perseguían por delitos ligados al tráfico de sustancias controladas.

El MAS anuló su candidatura inmediatamente y el entonces concejal y vocero de la campaña masista, Saúl Ávalos, aseguró que una diputada oficialista era la responsable de haberlo propuesto.

El mes pasado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, recordó el caso de Ramos para mostrar cómo en Santa Cruz él sí agotó como coordinador político del partido todos los filtros para depurar candidaturas como esta, algo que, según Romero, pudo haber fallado con el MAS de Beni en 2015, cuando eligió a Carmen Lima Lobo como candidata a subgobernadora, siendo madre de Fabio Andrade Lima Lobo, un joven boliviano con antecedentes por narcotráfico desde 2012 e hijo también de Célimo Andrade, un capo del cártel de Cali (Colombia).

Precisamente, Romero es una de las figuras del Gobierno que aparece en algunas fotografías de la cuenta de Facebook de Ramos. En actos deportivos (Romero, cuando era presidente de Sport Boys, y él como presidente de Real América) y en actividades políticas del MAS en Santa Cruz.



“Primero, las fotos las puede tener cualquiera, pero eso no tiene valor jurídico”, respondió Romero anoche a EL DEBER. “Yo lo he conocido y, bueno, no puedo responder por los actos de las personas. Eso tendrá que aclararse en la investigación judicial”, añadió el ministro de Gobierno, que informó además que su despacho va a cooperar en la investigación.



El caso de Ramos estalla en un año en el que el MAS enfrentó acusaciones de la oposición por presuntas relaciones con traficantes. En julio, Romer Gutiérrez, asesor de la concejal del MAS, Melody Téllez, y entonces presidente de la organización Che Guevara, cayó en Brasil con 100

kilos de cocaína. El miércoles, Máxima Arias, hermana de la diputada del MAS, Adriana Arias, fue condenada por la justicia a 10 años de cárcel por 10 kilos de droga.



Seguidor de Morales



“Siempre apoyando al mejor presidente de la historia de Bolivia, el que nos devolvió la dignidad y la soberanía a los bolivianos”, dice una publicación de Ramos en Facebook del 8 de agosto. En ella él aparece en el centro de una foto, con una polera azul con el lema “Evo, sí, reelección” y de fondo se ve a una multitud en el estadio de la ACF.



Investigado por presunto lavado de activos, este seguidor del presidente se estrelló contra la administración del alcalde Mario Cronenbold en marzo, pues su empresa estaba a cargo del desayuno escolar. Él acusó que se le hizo cobros extorsivos para que su empresa continúe, pero luego dejó de denunciar públicamente.

El club se mantiene calmo pese a detención de Ramos

El vicepresidente de Real América, Luis Sotelo, afirmó ayer que la detención en el penal de Palmasola del presidente del club, Pablo Ramos Lima, es un tema que, por ahora, no preocupa a la institución deportiva.



“Los delitos son personales y él verá cómo arreglar su problema. El club trabaja con normalidad”, afirmó Sotelo.

El dirigente agregó que el equipo trabaja con normalidad en este periodo de receso en el fútbol asociacionista de Santa Cruz. El plantel se entrena en el parque Los Mangales ubicado en la avenida Beni, entre cuarto y quinto anillo de la capital.

Por su parte, el brasileño Robson, director técnico del club, dijo que continuará con los entrenamientos de manera normal. “Lamentamos lo que le está pasando al presidente, pero nosotros seguimos trabajando. Ahora estamos pensando en el próximo campeonato, porque el torneo de la Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol está en receso”, afirmó el entrenador.

El cuerpo técnico y los jugadores no cobran sus salarios desde hace tres meses. Las deudas son otro problema que debe resolver la dirigencia americanista. Real América es uno de los principales animadores en la ACF.

En el pasado, el club enfrentó dificultades por deudas con los jugadores, quienes llevaron sus reclamos a la protesta pública.

En agosto de este año, Ramos tuvo que salir a aclarar que no había recibido dinero del narcotráfico a raíz de publicaciones de prensa. “Quiero aclararle al señor Carlos Valverde que mi persona jamás ha tenido algo que ver con el narcotráfico”, dijo Ramos entonces, en relación a la insinuación de que tenía que ver con el caso del narco mexicano Raúl Flores Hernández, detenido por EEUU, y que supuestamente tendría vínculos con clubes bolivianos.