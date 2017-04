Fiscalía renuncia a testigos y no hay cuentas de Zapata

La Fiscalía renunció a convocar varios testigos para el juicio en contra de Gabriela Zapata, y de los 42 que citó a declarar por el caso de legitimación de ganancias ilícitas, solo lo harán 21 si el martes presenta a sus últimos tres testigos. El Ministerio Público dejó de lado los testimonios del exarquero Leonardo Fernández, del cantante Alejandro Delius y del abogado de la empresa CAMC, Fernando Cortez.

“Lo importante no es la cantidad si no la calidad, llamaremos a tres más que son los necesarios, los otros podemos prescindir”, dijo el fiscal del caso, Daniel Ayala, que no reveló los nombres de las últimas personas que declararán como testigos de cargo.



Asimismo, ayer se conoció el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que supuestamente investigó las cuentas de Gabriela Zapata en distintos bancos del país; sin embargo, en la lectura del reporte no se informó de cuánto tiene depositado en las entidades financieras y solo hace referencia a los movimientos económicos que realizó Zapata en tres entidades bancarias.

Para el fiscal Ayala, este informe y las declaraciones de los testigos de cargo, que afirmaron que hubo reuniones en instalaciones de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), son suficientes para probar el delito de legitimación de ganancias ilícitas de la ex gerente comercial de la empresa china CAMC.

Pero el abogado de la acusada, Jorge Tamayo, dijo que el Tribunal no puede tomar como prueba de legitimación cuando se trata de transacciones legales y que son plenamente demostrables en su obtención y recepción de parte de su cliente.

Testigos



Uno de los abogados de los procesados en el juicio oral contra Gabriela Zapata pide la exclusión de varias pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas las remitidas por el exministro Juan Ramón Quintana, porque este no fue citado a declarar por la Fiscalía.



La abogada de Cristina Choque, Martha Requena, en audiencia de juicio oral explicó que según las normas jurídicas cuando la Fiscalía presenta un documento como prueba, en este caso una resolución del Ministerio de la Presidencia, la misma debe ser apoyada con declaración oral de los firmantes, quienes también deben ser interrogados en juicio